Όταν ακούμε σήμερα Kia, το μυαλό πάει αυτόματα σε SUV, ηλεκτρικά και value-for-money μοντέλα. Όμως στα τέλη της δεκαετίας του ’90, η κορεατική εταιρεία είχε παρουσιάσει ένα καθαρόαιμο sport car.

Ο λόγος για το Kia Vigato, ένα διθέσιο roadster που λανσαρίστηκε το 1997 αλλά με μια ιστορία πολύ πιο ενδιαφέρουσα απ’ όσο φαίνεται. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν ένα εντελώς νέο μοντέλο. Ήταν ουσιαστικά μια εκδοχή της Lotus Elan M100, καθώς η Kia είχε αποκτήσει τα δικαιώματα και τον εξοπλισμό παραγωγής από τη Lotus, συνεχίζοντας την κατασκευή του μοντέλου μετά το τέλος της βρετανικής παραγωγής.

Σε αντίθεση με την «παραδοσιακή» φιλοσοφία των sport cars, το συγκεκριμένο μοντέλο είχε κίνηση στους εμπρός τροχούς, κάτι σπάνιο για την κατηγορία, αλλά με σαφή στόχο την ευκολία και την καθημερινή χρήση. Παρόλα αυτά, διατηρούσε την οδηγική φιλοσοφία της Lotus, με ανάρτηση διπλών ψαλιδιών και χαμηλό βάρος, στοιχεία που εξασφάλιζαν άμεση και “ζωντανή” συμπεριφορά στον δρόμο.

Κάτω από το καπό βρισκόταν ένας ατμοσφαιρικός 1.8 λίτρων κινητήρας, με ισχύ που έφτανε περίπου τους 150 ίππους, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων. Οι επιδόσεις για την εποχή ήταν απολύτως αξιοπρεπείς, με το 0-100 να έρχεται κοντά στα 7-8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που άγγιζε τα 200+ χλμ./ώρα.

Το αμάξωμα ακολουθούσε την κλασική συνταγή των roadster της δεκαετίας του ’90 με χαμηλό προφίλ, αναδιπλούμενα φώτα, υφασμάτινη οροφή και καθαρό, αναλογικό εσωτερικό χωρίς περιττά ηλεκτρονικά. Με μήκος κάτω από 3,9 μέτρα και βάρος λίγο πάνω από τον τόνο, ήταν ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο καθαρά για οδήγηση.

Παρότι το μοντέλο πωλήθηκε μόνο στην αγορά της Ιαπωνίας, κατάφερε να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Μάλιστα, σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο περίεργα και «ξεχασμένα» κεφάλαια στην πορεία της Kia, αλλά και ένα από τα λίγα sport cars που έφεραν το σήμα της. Το πιο εντυπωσιακό; Πολλοί ιδιοκτήτες άλλαζαν τα σήματα και το μετέτρεπαν ξανά σε… Lotus, κάτι που δείχνει πόσο κοντά ήταν τα δύο αυτοκίνητα αλλά και πόσο ιδιαίτερο ήταν το project.

Ένα τέτοιο, άκρως καλοδιατηρημένο μοντέλο βγαίνει σε δημοπρασία με 50.000χλμ. στο κοντέρ (οι φωτογραφίες του άρθρου είναι από την αγγελία) και η μεγαλύτερη προσφορά έως τώρα είναι στα 7.000 ευρώ. Εσείς πόσα θα δίνατε;