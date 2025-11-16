Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σύμφωνα με άρθρο του BBC, ένα κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου κατάφερε να περάσει τις θεωρητικές εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης, με την 128η προσπάθεια. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 128 φορές χρειάστηκε να πληρώσει το παράβολο των 23 λιρών (26 ευρώ), μέχρι τελικά να καταφέρει να περάσει και να αποκτήσει το δικαίωμα να δώσει τις πρακτικές εξετάσεις.

Η θεωρητική εξέταση για τη Μ.Βρετανία εισήχθη το 1996 και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο έχει «50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το δεύτερο είναι το τεστ Αντίληψης Κινδύνου, κατά το οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να εντοπίσουν κινδύνους σε βίντεο». Οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να απαντήσουν σε 43 από τις 50 ερωτήσεις στο πρώτο μέρος, καθώς και σε 44 από τις 75 στο τεστ αντίληψης κινδύνου. Από εκεί και πέρα, μπορούν στη συνέχεια να κλείσουν ραντεβού για την πρακτική εξέταση οδήγησης.

Το ίδιο ρεπορτάζ (με επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας) αποκάλυψε επίσης ότι ορισμένοι χρειάστηκε να δώσουν το πρακτικό τεστ δεκάδες φορές πριν περάσουν. Δύο άτομα έχουν δώσει το τεστ 37 φορές και παρόλα αυτά δεν έχουν περάσει. Κάποιος άλλος τελικά πέρασε μετά από 43 προσπάθειες. Κάθε μία από αυτές τις προσπάθειες κοστίζει 60 λίρες (περίπου 67 ευρώ).

Μάλιστα, μετά από μία αποτυχημένη προσπάθεια για το πρακτικό κομμάτι, ο υποψήφιος μπορεί να περιμένει μέχρι και 6 μήνες για να ξαναπροσπαθήσει, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και λίγοι εξεταστές.

Εσείς θα εμπιστευόσασταν πίσω από το τιμόνι κάποιον που αναγκάστηκε να δώσει 128 φορές την θεωρητική εξέταση ή 43 φορές την πρακτική;