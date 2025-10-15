Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο ρυθμός ανάπτυξης νέων μοντέλων της Ferrari έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, όμως το Maranello πρόκειται να ανεβάσει κι άλλο 00000ταχύτητα. Μεταξύ 2026 και 2030, κατά μέσο όρο τέσσερα νέα μοντέλα θα κάνουν το ντεμπούτο τους ετησίως, οπότε ετοιμαστείτε για 20 αυτοκίνητα σε μόλις πέντε χρόνια. Αυτή είναι μια αξιοσημείωτη απόδοση για μια εξωτική μάρκα που πούλησε μόνο 13.752 μονάδες το 2024, την καλύτερη και πιο κερδοφόρα χρονιά της στην ιστορία.

Είναι ακόμα νωρίς για τη Ferrari να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το τι έρχεται, αλλά μία από τις επιβεβαιωμένες κυκλοφορίες είναι το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της μάρκας, το “Elettrica”. Η λογική υποδηλώνει ότι μία ανανεωμένη 296 είναι καθ’ οδόν, μαζί με μία plug-in υβριδική Purosangue, δεδομένου ότι η πλατφόρμα του SUV υποστηρίζει την ηλεκτροκίνηση. Οι ανοιχτές εκδόσεις των Amalfi και F80 φαίνονται επίσης σε βάθος χρόνου.

Η επίτευξη 20 νέων μοντέλων έως το 2030 είναι ένας φιλόδοξος στόχος, αλλά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ferrari έχει υπαινιχθεί ότι η αποκλειστικότητα θα παραμείνει προτεραιότητα. Ο Μπενεντέτο Βίνια δήλωσε ότι είναι «καλύτερο να έχουμε περισσότερα μοντέλα με περιορισμένο όγκο παρά λίγα μοντέλα με μεγαλύτερο όγκο». Η στρατηγική αυτή διαφοροποίησης προϊόντων της Ferraru στοχεύει στην προσέλκυση ενός ευρύτερου φάσματος αγοραστών χωρίς να μειώσει το κύρος της. Μάλιστα όλα τα νέα μοντέλα που θα έρθουν, θα είναι αποκλειστικά αυτόματα.

Ο Vigna επιβεβαίωσε ότι οι παραγγελίες καλύπτουν ήδη ολόκληρη την παραγωγή του 2026, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι αγοραστές δεν θα παραλάβουν μέχρι το 2027.

Η Ferrari έχει σήμερα περίπου 90.000 ενεργούς πελάτες, οι οποίοι ορίζονται ως πελάτες που έχουν αγοράσει αυτοκίνητο τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτή είναι μια σημαντική αύξηση 20% σε σχέση με το 2022. Την ίδια περίοδο, περισσότεροι από 32.000 άνθρωποι έγιναν ιδιοκτήτες Ferrari για πρώτη φορά. Οι συλλέκτες κατέχουν επίσης τώρα περίπου 20% περισσότερα αυτοκίνητα από πριν, απόδειξη ότι η επιχείρηση ακμάζει.

Όπως οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες, η Ferrari έχει παρατηρήσει ότι η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων δεν προχωρά τόσο γρήγορα όσο προβλεπόταν. Το 2022, η εταιρεία είχε στοχεύσει σε ένα μερίδιο 40% ηλεκτρικών οχημάτων στη γκάμα της μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Το ποσοστό αυτό έχει έκτοτε μειωθεί στο μισό. Μέχρι το 2030, η Ferrari αναμένει ότι η γκάμα της θα αποτελείται από 40% υβριδικά, 40% μοντέλα με κινητήρα καύσης και μόνο 20% ηλεκτρικά οχήματα.

Τέλος, αξίζει να τονίσουμε πως η Ferrari έχει το μεγαλύτερο καθαρό κέρδος ανά μοντέλο: