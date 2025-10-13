Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Lexus πρόσφατα ανακοίνωσε την αρχή του τέλους για το LS με μια έκδοση Heritage που τιμά το μοντέλο που ουσιαστικά λάνσαρε την πολυτελή μάρκα της Toyota. Αλλά πολλά έχουν αλλάξει στα 36 χρόνια, από τότε που έκανε το ντεμπούτο του το αρχικό LS και πλέον ήρθε η ώρα για μία ιστορική αλλαγή.

Για αυτό το λόγο, η ιαπωνική φίρμα αποφάσισε να φέρει τα πάνω κάτω και να μας δώσει μία πρώτη γεύση από αυτό που δείχνει να είναι ένα εξάτροχο MPV. Η πλήρης αποκάλυψή του θα γίνει στην Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας στις 29 Οκτωβρίου.

Σκιώδεις εικόνες εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας 90λεπτης ζωντανής μετάδοσης πραγματοποίησε η εταιρεία, δείχνοντας ένα concept μίνι βαν LS με έξι τροχούς. Με τετράγωνη, υψηλή σιλουέτα και επίπεδη γραμμή οροφής.

Φαίνεται ότι στο πρωτότυπο δεν υπάρχει χώρος για μια συμβατική μπροστινή πόρτα στην πλευρά του συνοδηγού. Αντ’ αυτού, μια μεγάλη ηλεκτρική συρόμενη πόρτα κυριαρχεί στο προφίλ, προσφέροντας πρόσβαση σε αυτό που μοιάζει με ένα πολύ άνετο εσωτερικό.

Σαν να μην έφτανε η λαμπερή διάταξη των έξι τροχών, το πρωτότυπο LS φαίνεται επίσης να έχει ένα τολμηρό σχεδιασμό φωτισμού. Τα κάθετα φώτα ημέρας LED εκτείνονται σε όλο το ύψος της μπροστινής όψης, ενώ η λωρίδα των πίσω φώτων εκτείνεται προς τα πάνω για να τονίσει το σημαντικό ύψος του οχήματος.

Ενώ οι λάτρεις των σεντάν μπορεί να χλευάσουν την ιδέα ενός minivan LS, άλλοι πιθανότατα θα βρουν ενδιαφέρουσα την πειραματική κατεύθυνση της Lexus για τη ναυαρχίδα της. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια τολμηρή κίνηση.

Το πρωτότυπο Lexus LS θα μοιραστεί τα φώτα της δημοσιότητας στην Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας μαζί με το concept της Corolla.