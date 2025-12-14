Η Peugeot δεν πειραματίζεται μόνο υποθετικά με νέες τεχνολογίες και ιδέες. Αντιθέτως πιέζει ενεργά για να τις φέρει στον πραγματικό κόσμο και να δείξει το μέλλον. Αυτή τη φορά, η γαλλική φίρμα θέλει να φέρει την επανάσταση συνδυάζοντας την τεχνολογία steer-by-wire με το εντυπωσιακό τιμόνι «Hypersquare» στην επόμενη γενιά του 208.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την πρώτη αποκάλυψη του τετράγωνου τιμονιού στις αρχές του 2023, η μάρκα Stellantis έχει αρχίσει να το δοκιμάζει εντατικά και να μαζεύει feedback από δημοσιογράφους. Η Peugeot πρωτοάνοιξε αυτό το θέμα με το Inception Concept, παρουσιάζοντας ένα τετράγωνο τιμόνι ως μέρος του οράματός της για τους μελλοντικούς εσωτερικούς χώρους. Μόλις τον περασμένο μήνα, η μάρκα πήγε τα πράγματα παραπέρα με την ιδέα Polygon, που περιλαμβάνει και πάλι το Hypersquare.

Το τιμόνι, και το σύστημα steer-by-wire της Peugeot, έχουν ήδη τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε ένα δοκιμαστικό όχημα E-2008. Το συγκεκριμένο περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες τρύπες, με τις δύο πάνω να φιλοξενούν αρκετά χειριστήρια και να παρέχουν στους οδηγούς ένα σημείο για να τοποθετούν τους αντίχειρές τους.

Το γερμανικό περιοδικό Handelsblatt το δοκίμασε πρόσφατα, σημειώνοντας ότι οι αντίχειρες του οδηγού «γλιστρούν φυσικά στις εσοχές», επομένως μπορεί να μην είναι τόσο άβολο στη χρήση όσο μπορεί να περιμένουν κάποιοι.

Όπως και η τεχνολογία steer-by-wire (η οποία αντικαθιστά τη μηχανική σύνδεση τιμόνι-κρεμαγιέρας με ηλεκτρονικά σήματα) που έχουμε δει στα Tesla και Lexus, η έκδοση της Peugeot ρυθμίζει την αναλογία διεύθυνσης με βάση την ταχύτητα. Σε χαμηλές ταχύτητες, όπως στους ελιγμούς σε χώρο στάθμευσης, η αναλογία σφίγγει σε περίπου 5:1 ( πρέπει να γυρίσει 5 φορές το τιμόνι για μια πλήρη στροφή των τροχών), δηλαδή τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι θα βρείτε σε ένα τυπικό υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης.

Σύμφωνα με έναν από τους εκπαιδευτές οδήγησης της Peugeot, η αυτοκινητοβιομηχανία θα προσθέσει αρκετές διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης στο επόμενο 208. Μία από αυτές τις λειτουργίες θα σχεδιαστεί για να κάνει πιο εύκολη την εξοικείωση με το stee-by-wire, ενώ μια σπορ ρύθμιση θα είναι πιο κατάλληλη για οδήγηση υψηλής ταχύτητας.

Η εταιρεία θέλει επίσης να βεβαιωθεί ότι οι οδηγοί εξακολουθούν να έχουν μια φυσική αίσθηση σύνδεσης με τον δρόμο. Για το σκοπό αυτό, αισθητήρες στο εσωτερικό του τιμονιού παρακολουθούν τις δυνάμεις που ασκούνται στους τροχούς. Αυτές οι δυνάμεις στη συνέχεια μεταφράζονται σε απτική ανάδραση, στέλνοντας σχετικές δονήσεις μέσω του ίδιου του Hypersquare.

Είστε έτοιμοι να εγκαταλείψετε εντελώς το στρογγυλό τιμόνι για κάτι πιο εξελιγμένο;