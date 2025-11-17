Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η VW είναι έτοιμη να αποκαλύψει την κορυφαία έκδοση “R” της δεύτερης γενιάς του best seller SUV της, T-Roc. Το νέο μοντέλο θα αποκαλυφθεί σε λίγους μήνες, με τις πρώτες καμουφλαρισμένες φωτογραφίες του μοντέλου, να κρύβουν τις λεπτομέρειες, όχι όμως την γενικότερη σχεδίαση.

Το νέο VW T-Roc R αναμένεται να χρησιμοποιεί υπετροφοδοτούμενο 2λιτρο κινητήρα απόδοσης 333 ίππων και 420 Nm ροπής, με την ισχύ να πηγαίνει και στους 4 τροχούς, μέσω ενός 7τάχυτου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τα ξένα δημοσιεύματα, ο κινητήρας βενζίνης θα υποστηρίζεται από ένα ήπια υβριδικό 48V σύστημα για να μπορεί να πετύχει τα όρια των εκπομπών ρύπων, ενώ θα ενσωματώνει πίσω διαφορικό με σύστημα torque-vectoring και λειτουργία Drift Mode.

Παράλληλα, οι τροχοί θα είναι 20άρηδες με νέας σχεδίασης ζάντες, οι προφυλακτήρες θα έχουν σπορ πινελιές για να φαίνεται από μακριά πως πρόκειται για την R έκδοση, ενώ φυσικά ολόκληρο το σύστημα εξάτμισης θα είναι δια χειρός Akrapovic.

Στο εσωτερικό, το T-Roc R θα διαθέτει bucket καθίσματα, αλουμινένια πεντάλ, εμβλήματα R και ειδικά γραφικά στις οθόνες. Ως κορυφαία έκδοση, φυσικά και θα έχει όλα τα τελευταία χαρακτηριστικά από τη νέα γενιά T-Roc, όπως η οθόνη ψυχαγωγίας 12,9 ιντσών και τα αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Η Volkswagen δεν έχει επιβεβαιώσει πότε θα αποκαλυφθούν πλήρως οι λεπτομέρειες, αλλά το επίσημο ντεμπούτο του T-Roc R αναμένεται μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες. Η κυκλοφορία στην αγορά θα πρέπει να ακολουθήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με αναφορές να υπονοούν ότι ένα νέο Tiguan R είναι επίσης στον ορίζοντα.