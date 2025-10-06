Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Policing Lab και το Γραφείο Σερίφη του Miami-Dade ένωσαν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν το Police Unmanned Ground Patrol Partner. Με το παρατσούκλι PUG, χαρακτηρίζεται ως το «πρώτο αυτόνομο περιπολικό όχημα».

Ενώ ένα περιπολικό χωρίς αστυνομικό είναι τεχνικά απλώς ένα αυτοκίνητο, η Policing Lab λέει ότι το PUG βοηθά στην αποτελεσματικότητα, στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην ακούραστη επιτήρηση. Η εκτελεστική Διευθύντρια της Εταιρείας, Marjolijn Bruggeling, πρόσθεσε ότι το αυτόνομο μοντέλο, αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες εργασίες και απελευθερώνει τους αστυνομικούς ώστε να επικεντρωθούν στην πολύπλοκη και ανθρώπινη πλευρά της αστυνόμευσης.

Η Policing Lab δεν ανέφερε πολλά για το ίδιο το όχημα, αλλά βασίζεται σε ένα βαριά τροποποιημένο Explorer (Ford Police Interceptor Utility) και διαθέτει τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης από την Perrone Robotics. Αυτό του επιτρέπει να περιπολεί «περιοχές επιρρεπείς στην εγκληματικότητα, λειτουργώντας ως ορατό αποτρεπτικό μέσο».

Το πιο σημαντικό είναι ότι το PUG είναι ένα κινητό όχημα επιτήρησης, καθώς είναι εξοπλισμένο με μια ποικιλία καμερών και σύστημα θερμικής απεικόνισης. Υπάρχει επίσης λειτουργία ανάγνωσης πινακίδων καθώς και ένας εκτοξευτής drone. Αυτό παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στις Αρχές, καθώς και ειδοποιήσεις όταν εντοπίζονται συγκεκριμένες πινακίδες κυκλοφορίας. Αυτό υποδηλώνει ότι το PUG θα μπορούσε να βοηθήσει στην εύρεση κλεμμένων οχημάτων και στην καταγραφή κλήσεων σε παραβάτες.

Ενώ το PUG είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια. Αρχικά θα ανατεθεί στο Γραφείο Κοινοτικών Υποθέσεων και θα κάνει εμφανίσεις σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπου η σερίφης Rosie Cordero-Stutz και η ομάδα της, σχεδιάζουν να συγκεντρώσουν σχόλια από την κοινότητα, πριν εξετάσουν την ευρύτερη ανάπτυξη.

Μένει να δούμε αν πρόκειται για ένα πραγματικό άλμα προς τα εμπρός ή μία ιδέα που θα μείνει … ιδέα.