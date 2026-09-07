Η Tesla έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα προς το μέλλον της αυτόνομης οδήγησης, καθώς το πολυαναμενόμενο Cybercab (σχεδιασμένο εξαρχής χωρίς τιμόνι και πεντάλ) ξεκίνησε πλέον να πραγματοποιεί πραγματικές διαδρομές με επιβάτες στο Austin του Τέξας.

Το Cybercab είναι ένα διθέσιο ηλεκτρικό όχημα, με χαρακτηριστικό χρυσό χρώμα, πόρτες τύπου butterfly και μία μεγάλη κεντρική οθόνη στο εσωτερικό. Δεν υπάρχει θέση οδηγού με την παραδοσιακή έννοια. Δεν υπάρχει τιμόνι, ούτε πεντάλ γκαζιού και φρένου. Ο επιβάτης απλώς επιλέγει τον προορισμό του και αφήνει το αυτοκίνητο να κάνει τα υπόλοιπα. Η Tesla αναφέρει ότι το Cybercab χρησιμοποιεί κάμερες και αισθητήρες για να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να κινείται αυτόνομα σε δρόμους πόλης, διασταυρώσεις, αυτοκινητόδρομους και χώρους στάθμευσης.

Στο εσωτερικό, υπάρχουν δύο θέσεις και μία μεγάλη οθόνη στο κέντρο, ενώ οι επιβάτες μπορούν να ελέγξουν λειτουργίες όπως ο κλιματισμός και να χρησιμοποιήσουν λειτουργίες ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Και όπως φαίνεται από τα πρώτα videos και τις αντιδράσεις όσων το δοκίμασαν, η εμπειρία είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει.

«Σαν να είναι από ταινία»

Οι πρώτοι επιβάτες που μπήκαν στο Cybercab εμφανίζονται ενθουσιασμένοι από το γεγονός ότι βρίσκονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο που κινείται χωρίς κανέναν άνθρωπο στη θέση του οδηγού. Ορισμένοι μάλιστα το περιγράφουν περισσότερο σαν μια εμπειρία επιβίβασης σε ένα αυτόνομο «σαλόνι» παρά σαν μετακίνηση με ταξί.

Η αμερικανική NHTSA, η ομοσπονδιακή υπηρεσία οδικής ασφάλειας των ΗΠΑ, εξετάζει το λανσάρισμα του Cybercab, καθώς η απουσία τιμονιού και πεντάλ δημιουργεί σημαντικά ερωτήματα γύρω από τους ισχύοντες κανονισμούς και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Με άλλα λόγια, η Tesla κατάφερε να βάλει ένα όχημα χωρίς τιμόνι και πεντάλ σε πραγματική υπηρεσία. αλλά το αν αυτό θα αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής στις μετακινήσεις ή απλώς ένα πολύ φιλόδοξο πείραμα, θα φανεί στους επόμενους μήνες.

Για την ώρα, πάντως, το Cybercab δεν είναι πλέον ένα πρωτότυπο σε μια παρουσίαση της Tesla. Είναι ένα αυτοκίνητο που μπορείς να καλέσεις, να μπεις μέσα και να σε πάει μόνο του στον προορισμό σου.

Εσύ θα το εμπιστευόσουν;