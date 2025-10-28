Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Ferrari περιγράφει την F76 ως «το πρώτο αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον ψηφιακό κόσμο με τη μορφή NFT», προσφέροντας μια ματιά (αλλά και την ευκαιρία για feedback) στο σχεδιαστικό μέλλον της . Το σύνολο πάντως δεν το έχει σχεδιάσει κάποιο αυτόματο πρόγραμμα AI (κι ας φαίνεται έτσι). Αντιθέτως είναι δημιούργημα του κέντρου σχεδίασης της Ferrari, υπό τον Flavio Manzoni.

Ο ρόλος της F76 είναι να «προαναγγείλει τα σχήματα των Ferrari του μέλλοντος», υπονοώντας μια ριζική αλλαγή για τα επερχόμενα μοντέλα παραγωγής. Πάντως η αλήθεια είναι πως η σχεδιαστική γλώσσα της εταιρείας έχει ήδη αλλάξει δραματικά από το τελευταίο μοντέλο που υπέγραψε η Pininfarina (και έχει δεχθεί πολλά αρνητικά σχόλια για αυτό), την F12berlinetta, η παραγωγή της οποίας σταμάτησε το 2017.

Φυσικά, τα πραγματικά αυτοκίνητα παραγωγής δεν θα είναι τόσο ακραία όσο η F76, αλλά αυτή η ψηφιακή ιδέα αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ακόμη πιο τολμηρά σχέδια βρίσκονται στον ορίζοντα. Η Ferrari αναφέρεται σε αυτήν ως «μανιφέστο σχεδιασμού» με διπλά πιλοτήρια, το καθένα με το δικό του τιμόνι και πεντάλ. Σίγουρα πάντως το φουτουριστικό σχήμα μοιάζει σαν να ήρθε από δεκαετίες μπροστά, παράλληλα όμως υπάρχουν και αναδιπλούμενοι προβολείς που αποτίουν φόρο τιμής στο παρελθόν.

Εφόσον το αυτοκίνητο δεν υπάρχει φυσικά, δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές προς συζήτηση. Παρόλα αυτά, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η Ferrari οραματίστηκε την F76 με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο σχεδιασμός φωνάζει EV, ωστόσο οι τριγωνικοί έξοδοι στο πίσω μέρος κρύβουν μια απόληξη εξάτμισης.

Η ιταλική μάρκα επιβεβαίωσε πρόσφατα τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της σε κινητήρες V6, V8 και V12, οπότε ίσως είναι λογικό ότι ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης παραμένει μέρος του έργου.

Η αλήθεια είναι πως αρκετοί ανησυχούν για το πόσο δραματικά έχει αλλάξει η σχεδιαστική γλώσσα της Ferrari μέσα στην τελευταία δεκαετία. Παρόλα αυτά, τα βιβλία παραγγελιών γεμίζουν πιο γρήγορα από ποτέ. Το feedback πάντως μέχρι τώρα για την F76, δεν είναι θετικό. Σε εσάς αρέσει;