Αυτήν την εβδομάδα, παρουσιάσθηκε στην έκθεση Αυτοκινήτου στο Παρίσι το pickup BYD SHARK DMO. Την ίδια ώρα που έκανε το ντεμπούτο του στην ευρωπαϊκή αγορά, ανακοινώθηκε ότι στον πιο πρόσφατο κύκλο δοκιμών, απέσπασε τη μέγιστη αξιολόγηση ασφάλειας των πέντε αστεριών του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP.

Οι υψηλές βαθμολογίες που συγκέντρωσε σε βασικούς τομείς αξιολόγησης ενισχύουν περαιτέρω τη θέση του τόσο ως πρακτικού επαγγελματικού οχήματος όσο και ως ελκυστικής επιλογής για όσους ακολουθούν έναν δραστήριο τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με τον οργανισμό Euro NCAP, τα πέντε αστέρια αντιστοιχούν σε «συνολικά εξαιρετική προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης και πλούσιο εξοπλισμό με τεχνολογίες αιχμής για την αποφυγή ατυχημάτων».

Στην επίσημη έκθεση – η οποία βασίζεται σε αξιολόγηση που πραγματοποίησε πέρυσι ο οργανισμός ασφάλειας ANCAP της Αυστραλίας και περιλαμβάνει πρόσθετες δοκιμές του Euro NCAP – αναφέρεται η καλή προστασία που προσφέρει το SHARK σε πλαγιομετωπική σύγκρουση, καθώς και στις δοκιμές μετωπικής σύγκρουσης με άκαμπτο εμπόδιο σε όλο το πλάτος του οχήματος και πλευρικής σύγκρουσης με εμπόδιο. Το μοντέλο συγκέντρωσε 82% για την προστασία των ενηλίκων επιβατών και 86% για την προστασία των παιδιών. Το Euro NCAP επισημαίνει επίσης την προστασία των ανδρεικέλων παιδιών ηλικίας 6 και 10 ετών στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης, καθώς και το σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού (CPD), που προειδοποιεί αν ένα παιδί έχει παραμείνει στο όχημα.

Στους άλλους δύο τομείς της αξιολόγησης, που αφορούν την ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του δρόμου και τα συστήματα υποβοήθησης της ασφάλειας, το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) του SHARK αντιδρά αποτελεσματικά σε περιπτώσεις με ποδηλάτες και ικανοποιητικά σε περιπτώσεις με μοτοσικλετιστές, συμβάλλοντας στη βαθμολογία 74% στην κατηγορία «Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου».

Στην κατηγορία «Safety Assist», το SHARK συγκέντρωσε βαθμολογία 87%. Το Euro NCAP επισημαίνει την αποτελεσματική αντίδραση του AEB σε άλλα οχήματα που βρίσκονται στο δρόμο, καθώς και τη συμβολή του συστήματος υποστήριξης διατήρησης λωρίδας και του συστήματος υποβοήθησης ταχύτητας, το οποίο μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τον περιοριστή σύμφωνα με τα τοπικά όρια ταχύτητας.

Η αξιολόγηση πέντε αστέρων του SHARK αποτελεί την ένατη αντίστοιχη διάκριση της BYD από την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά επιβατικών αυτοκινήτων το 2022, μετά τα πέντε αστέρια που απέσπασαν τα μοντέλα DOLPHIN SURF, DOLPHIN, ΑΤΤΟ 3, SEAL, SEAL U, SEAL U DM-i, SEAL 7 και SEALION 7.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε:

«Η BYD είναι μια εταιρεία τεχνολογίας και οι 120.000 μηχανικοί μας στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης εργάζονται αδιάκοπα για να αναπτύξουν την επόμενη καινοτομία που θα βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Το βασικό μας πλεονέκτημα, όμως, είναι η ικανότητά μας να μεταφέρουμε αυτές τις ιδέες από το εργαστήριο στους πελάτες μας και να τις κάνουμε πράξη. Το αποτέλεσμα του SHARK στο Euro NCAP αποτελεί μία ακόμη απόδειξη του πώς η τεχνογνωσία μας στη μηχανολογία και τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορεί να συνδυαστεί για να το πετύχουμε αυτό. Όλα αυτά σε ένα pickup που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επαγγελματικής χρήσης, προσφέρει άνεση αντίστοιχη με ενός SUV, είναι ισχυρό και ευέλικτο εντός και εκτός δρόμου και αρκετά αποδοτικό ώστε να διανύει έως και 90 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια».

Λίγα λόγια για το SHARK

Το καινοτόμο SHARK απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα πιο αποδοτικό pickup, που να καλύπτει πολλές διαδρομές αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επαγγελματικής χρήσης και στις ανάγκες ενός δραστήριου τρόπου ζωής, ακόμη και σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η διπλή καμπίνα του διαθέτει πέντε θέσεις, άνετο εσωτερικό και τις πρακτικές τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν τα μοντέλα της BYD. Παράλληλα, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία διαφόρων συσκευών τόσο στη δουλειά όσο και στον ελεύθερο χρόνο χάρη στις δύο ενσωματωμένες πρίζες του οχήματος.

Το σύστημα κίνησης Super Hybrid DMO του SHARK περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες: έναν στον εμπρός άξονα, με ισχύ 231 PS και ροπή 310 Nm, και έναν στον πίσω, με ισχύ 204 PS και ροπή 340 Nm. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς του συστήματος φτάνει τα 436 PS, με ροπή 650 Nm, επιτρέποντας στο SHARK να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η Blade Battery των 32,2 kWh, η οποία ενσωματώνεται στο πλαίσιο τύπου σκάλας (ladder-frame) με την τεχνολογία Cell-to-Chassis για πρόσθετη προστασία, συνεργάζεται με τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα των 1,5 λίτρων, προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία 675 χλμ. με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ.

Διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό και καινοτόμες τεχνολογίες, πολλές από τις οποίες κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην κατηγορία των pickup. Στις ανέσεις της καμπίνας περιλαμβάνονται επενδύσεις από vegan δέρμα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, καθώς και ηχοσύστημα Dynaudio με 12 ηχεία.