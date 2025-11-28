Μετά τα αυξανόμενα περιστατικά με νεκρούς λόγω αδυναμίας ανοίγματος των θυρών έπειτα από τροχαία ατυχήματα, έρχονται αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολογίας από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP.

Πιο συγκεκριμένα, ο EuroNCAP προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογεί την ασφάλεια των νέων αυτοκινήτων, ώστε να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις σύγχρονες συνθήκες οδήγησης και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί οδηγοί. Πλέον η ύψιστη βαθμολόγηση των 5 αστέρων, θα έρχεται πολύ πιο δύσκολα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναθεώρηση από την εισαγωγή του συνολικού συστήματος αξιολόγησης το 2009, και θα τεθεί σε ισχύ το 2026. Περιλαμβάνει μια αναθεώρηση των διαδικασιών δοκιμών και βαθμολόγησης των οχημάτων, μαζί με μια νέα μεθοδολογία αξιολόγησης που βασίζεται σε τέσσερα βασικά στάδια ασφάλειας:

ασφαλής οδήγηση

αποφυγή σύγκρουσης

προστασία από σύγκρουση

ασφάλεια μετά τη σύγκρουση

Η νέα προσέγγιση δοκιμάζει τις τεχνολογίες ασφάλειας ανά στάδιο, αλλά επιτρέπει επίσης την αξιολόγηση των λύσεων που λειτουργούν σε πολλαπλά στάδια. Αυτές οι ενημερώσεις στο σύστημα αξιολόγησης προσφέρουν βελτιωμένη δομή, σαφήνεια και ευελιξία, καθώς οι τεχνολογίες ασφάλειας γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες και διασυνδεδεμένες. Τα πρωτόκολλα δοκιμών θα ενημερώνονται κατά συνέπεια κάθε τρία χρόνια.

Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία έχουν δεχθεί κριτική για ενοχλητικές προειδοποιήσεις ή παρεμβάσεις, θα αξιολογηθούν όχι μόνο ως προς τις ικανότητές τους στην πρόληψη συγκρούσεων, αλλά και κατά την οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες, ενώ θα ελέγχονται και οι έντονες ειδοποιήσεις που καμιά φορά περισσότερο ενοχλούν παρά βοηθούν.

Νέα, διευρυμένα σενάρια δοκιμών εισάγονται για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων πρόληψης συγκρούσεων, ιδιαίτερα σε συνθήκες που είναι πιο αντιπροσωπευτικές των πραγματικών περιβαλλόντων.

Οι αξιολογήσεις προστασίας από συγκρούσεις θα επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν ένα ευρύτερο φάσμα σωματοτύπων επιβατών, από παιδιά έως κοντύτερους και ψηλότερους ενήλικες, χρησιμοποιώντας δοκιμές σύγκρουσης πλήρους κλίμακας και προηγμένες εικονικές προσομοιώσεις για την ενίσχυση της ακρίβειας.

Οι δύο μεγαλύτερες αλλαγές

Πλέον, ο EuroNCAP θα απαιτεί οι ηλεκτρικά τροφοδοτούμενες εξωτερικές χειρολαβές των θυρών να παραμένουν λειτουργικές μετά από ατύχημα ενώ θα ανταμείβονται με μεγαλύτερη βαθμολογία όσα αυτοκίνητα διατηρούν τους φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες. Μετά από χρόνια οθονών αφής, οι οδηγοί έχουν δείξει εξαιρετικά ξεκάθαρα την απογοήτευσή τους.

Ο Δρ. Michiel van Ratingen, Γενικός Γραμματέας του EuroNCAP, λέει ότι τα ενημερωμένα πρωτόκολλα διασφαλίζουν ότι η τεχνολογία αιχμής για την ασφάλεια αναπτύσσεται εκεί που έχει μεγαλύτερη σημασία – σώζοντας ζωές και αποτρέποντας σοβαρούς τραυματισμούς στους δρόμους της Ευρώπης.