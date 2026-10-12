Η νέα BMW iX4 πραγματοποίησε την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στην Αθήνα, στο πλαίσιο της έκθεσης αυτοκινήτου Auto Athina 2026, όπου αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό κοινό. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου, στο περίπτερο της BMW, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους του ειδικού Τύπου, στελέχη της αγοράς και επισκέπτες της έκθεσης.

Η νέα iX4 αποτελεί μέλος της οικογένειας Neue Klasse, μέσα από την οποία η BMW περνά σε μια νέα εποχή ηλεκτροκίνησης, ψηφιακών τεχνολογιών και σύγχρονης σχεδιαστικής φιλοσοφίας. Με αμάξωμα SUV και κουπέ γραμμή οροφής, το νέο μοντέλο επιχειρεί να συνδυάσει τον δυναμικό χαρακτήρα της σειράς X με μια πιο εκφραστική και σύγχρονη αισθητική.

Το νέο μοντέλο τοποθετείται δίπλα στην iX3 ως η πιο «σπορ» εκδοχή της ίδιας ηλεκτρικής φιλοσοφίας, με τη χαμηλότερη οροφή και τις πιο έντονες γραμμές να δημιουργούν τη χαρακτηριστική coupe σιλουέτα. Η iX4 έχει μήκος 4,782 μέτρα, πλάτος 1,895 μ., ύψος 1,595 μ. και μεταξόνιο 2,897 μ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσία του Sebastian Kroes, επικεφαλής σχεδίασης εσωτερικού της BMW Neue Klasse, ο οποίος ταξίδεψε στην Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση και παρουσίασε τη φιλοσοφία πίσω από τη σχεδίαση της νέας iX4. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε δίπλα στη νέα BMW i3 και τη νέα X5, οι οποίες παρουσιάστηκαν επίσης στην Auto Athina 2026, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της γερμανικής εταιρείας για την εξέλιξη της γκάμας της.

Η νέα BMW iX4 θα διατίθεται σε δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, την iX4 40 xDrive και την ισχυρότερη iX4 50 xDrive, με την παραγωγή τους να προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026.

Η BMW iX4 40 xDrive αποδίδει 374 ίππους και 520 Nm ροπής, επιταχύνοντας από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 5,6 δευτερόλεπτα . Διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 82,6 kWh και ανακοινώσιμη αυτονομία έως 638 χλμ. βάσει WLTP, με μέση κατανάλωση 15,9 kWh/100 χλμ.

. Διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 82,6 kWh και ανακοινώσιμη βάσει WLTP, με μέση κατανάλωση 15,9 kWh/100 χλμ. Στην κορυφή βρίσκεται η iX4 50 xDrive, με ισχύ 469 ίππων και 645 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 4,9 δευτερόλεπτα, ενώ η μπαταρία των 108,7 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 828 χλμ. WLTP και κατανάλωση 15,7 kWh/100 χλμ.

Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν αυτόματο σύστημα μετάδοσης και τετρακίνηση. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 300 kW στην iX4 40 xDrive και τα 400 kW στην iX4 50 xDrive, με τον χρόνο φόρτισης από το 10% έως το 80% να ανακοινώνεται στα 21 λεπτά και για τις δύο.

Οι προτεινόμενες λιανικές τιμές με φόρους στην Ελλάδα ξεκινούν από 71.400 ευρώ για την iX4 40 xDrive και από 77.200 ευρώ για την iX4 50 xDrive.