Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων (ACEA) και προμηθευτές (CLEPA) προειδοποιούν με νέα επιστολή, ότι οι στόχοι της Ε.Ε. για τις εκπομπές CO2 για τα αυτοκίνητα δεν είναι πλέον εφικτοί. «Η επίτευξη των στόχων CO2 για τα αυτοκίνητα και τα βαν για το 2030 και το 2035, στον σημερινό κόσμο, δεν είναι κάτι το εφικτό», έγραψαν οι ηγέτες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε επιστολή τους προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επιστολή υπογράφηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mercedes-Benz και Πρόεδρο της ACEA, Όλα Καλένιους, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κινητήρων και Πλαισίων της Schaeffler και τον Πρόεδρο της CLEPA, Ματίας Ζινκ.

«Η τρέχουσα πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 στις οδικές μεταφορές πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνει τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ευρώπης, την κοινωνική συνοχή και τη στρατηγική ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού της», σημείωσαν. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σχεδόν πλήρη εξάρτηση από την Ασία για τις μπαταρίες, όπως και άνιση κατανομή των υποδομών φόρτισης, υψηλότερο κόστος κατασκευής – συμπεριλαμβανομένων των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας – και επιβαρυντικούς δασμούς από βασικούς εμπορικούς εταίρους, όπως ο δασμός 15% στις εξαγωγές οχημάτων της ΕΕ προς τις ΗΠΑ», τόνισαν.

Το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία είναι ακόμα μακριά από το σημείο που θα έπρεπε να είναι. Οι Kallenius και Zink κάλεσαν περαιτέρω την Επιτροπή να διαφυλάξει την παραγωγική ικανότητα και την τεχνολογική τεχνογνωσία της Ευρώπης.

«Χωρίς πολιτικές που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα για τη διατήρηση της μεταποίησης, η μετάβαση κινδυνεύει να υποβαθμίσει τη βιομηχανική μας βάση, θέτοντας σε κίνδυνο την καινοτομία, την ποιοτική απασχόληση και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο κόσμος έχει αλλάξει δραστικά από τότε που είχε χαραχθεί η τρέχουσα κατεύθυνση — και η στρατηγική της ΕΕ για τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα πρέπει να αλλάξει μαζί της», πρόσθεσαν.

