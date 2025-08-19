Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η 600ή και τελευταία Ferrari Daytona SP3 που φτιάχτηκε ποτέ, μόλις άλλαξε χέρια για το αδιανόητο ποσό των 26 εκατ. δολαρίων. Ένα νούμερο που την καθιστά την ακριβότερη σύγχρονη Ferrari, καθώς τα 26 εκατ. δολάρια είναι πενταπλάσιο ποσό από την αρχική τιμή της.

Η δημοπρασία έγινε από τον οίκο RM Sotheby’s κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Αυτοκινήτου του Μοντερέι. Αλλά πριν αναρωτηθείτε αν επρόκειτο απλώς για έναν πλούσιο αγοραστή που έκανε επίδειξη χρήματος, να σας πούμε πως όλα τα χρήματα θα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Όλα τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν στο Ίδρυμα Ferrari και στις εκπαιδευτικές του πρωτοβουλίες, όπως στην ανοικοδόμηση του Aveson Charter School της Καλιφόρνια, το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά νωρίτερα φέτος.

Έτσι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια δωρεά 26 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε κάποιος σε φιλανθρωπικό σκοπό και τυχαίνει να λαμβάνει μια Ferrari πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τον κόπο του. Επιπλέον, η αγορά θα χρησιμεύσει ως μια τεράστια φορολογική απαλλαγή για τον νέο ιδιοκτήτη.

Ενώ το ίδιο το αυτοκίνητο μπορεί να μην αξίζει τόσα εκατομμύρια, σίγουρα ξεχωρίζει από τις άλλες Daytona SP3 που κατασκευάστηκαν. Το μισό εξωτερικό του αυτοκινήτου είναι βαμμένο σε χρώμα Giallo Modena, ενώ το άλλο μισό είναι εκτεθειμένο ανθρακόνημα. Διαθέτει επίσης ένα ξεχωριστό εσωτερικό που φέρει ταπετσαρία από ανακυκλωμένα ελαστικά και τον ίδιο τύπο ανθρακονημάτων που χρησιμοποιούνται στα μονοθέσια της Formula 1.

Ο κινητήρας παραμένει στάνταρ που μεταφράζεται σε V12 6,5 λίτρων απόδοσης 828 ίππων και 697 Nm ροπής, που διοχετεύεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός επτατάχυτου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη.