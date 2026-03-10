Οι φίλοι του Fast & Furious θα έχουν σύντομα έναν ακόμη λόγο να… πατήσουν γκάζι. Τα Universal Studios αποκάλυψαν τα πρώτα οχήματα του νέου θεματικού roller coaster “Fast & Furious: Hollywood Drift”, το οποίο θα ανοίξει το καλοκαίρι του 2026 και υπόσχεται να μεταφέρει την αδρεναλίνη των ταινιών σε πραγματική εμπειρία.

Η νέα αυτή ατραξιόν θα είναι το πρώτο υψηλής ταχύτητας roller coaster του πάρκου και θα φτάνει ταχύτητες έως και 116 χλμ./ώρα, καθιστώντας το το ταχύτερο τρενάκι σε όλα τα πάρκα της Universal.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι επιβάτες δεν θα κάθονται σε συμβατικά βαγόνια, αλλά σε τέσσερα αυτοκίνητα εμπνευσμένα από τα εμβληματικά μοντέλα των ταινιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

το 1970 Dodge Charger του Dominic Toretto

το Mazda RX-7 του Han

το Nissan Skyline GT-R του Brian O’Conner

και το θρυλικό Toyota Supra της σειράς

Όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να θυμίζουν τις αυθεντικές κινηματογραφικές εκδόσεις, με αγωνιστικές λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά που αναγνωρίζουν αμέσως οι fans του franchise.

Drift στον… αέρα

Το τρενάκι θα κινείται σε διαδρομή περίπου περίπου 1,25 χλμ. και τα οχήματα θα διαθέτουν ένα πρωτοποριακό σύστημα περιστροφής 360 μοιρών, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάνουν drift ενώ κινούνται με μεγάλη ταχύτητα.

Η διαδρομή θα περνά ακόμη και πάνω από τμήματα του θεματικού πάρκου, προσφέροντας μια εμπειρία που θυμίζει καταδίωξη από τις ταινίες.

Με το Fast & Furious: Hollywood Drift, η Universal θέλει να δημιουργήσει μία από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες που έχουν υπάρξει σε θεματικό πάρκο, μεταφέροντας την ένταση των street races και τα διάσημα «drift» της σειράς, κατευθείαν στις ράγες ενός roller coaster.