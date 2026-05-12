Η Lamborghini φέτος γιορτάζει τα 63 της χρόνια και εκτός από μία ειδική εκδήλωση στην πίστα Imola (δείτε το θέμα ΕΔΩ), αποκάλυψε και το ταχύτερο κάμπριο στην ιστορία της. Ο λόγος για την Fenomeno Roadster, ένα εκπληκτικά γρήγορο υβριδικό σύνολο το οποίο θα κάνουν δικό τους μόνο 15 τυχεροί σε όλο τον πλανήτη, με την εταιρία όμως να μην ανακοινώνει τιμή.

Το σύνολο εφοδιάζεται με ατμοσφαιρικό V12 6,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 834 ίππους και 724 Nm ροπής. Αυτό το καθιστά τον πιο ισχυρό V12 που έχει κατασκευάσει ποτέ η μάρκα. Φυσικά ενισχύεται και από δύο ηλεκτρικούς κινητήρες στον μπροστινό άξονα, ο καθένας από τους οποίους αποδίδει 140 ίππους και 350 Nm ροπής. Μαζί με έναν τρίτο κινητήρα τοποθετημένο πάνω στο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, η συνολική ισχύς φτάνει τα 1.080 άλογα.

Παράλληλα η μπαταρία των 7 kWh χαρίζει στο μοντέλο ηλεκτρική αυτονομία 20χλμ. την ώρα που το 0-100 έρχεται σε 2.4 δευτ. και η τελική αγγίζει τα 350χλμ./ώρα. Νούμερα που την καθιστούν την ταχύτερη cabrio Lambo στην ιστορία.

Μία μόνιμα ανοικτή Lamborghini

Η εταιρία αφαίρεσε πλήρως την οροφή, καθώς για την Fenomeno Roadster η μόνη οροφή είναι ο ουρανός. Σχεδιαστικά ξεχωρίζουν οι δύο τεράστιες εισαγωγές αέρα στο καπό, η πίσω ενεργή αεροτομή και σίγουρα τα παράθυρα, τα οποία από τη μέση και πίσω έχουν ένα “κόψιμο”, σα να συνεχίζουν το αεροδυναμικό σχήμα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί το μαύρο και το κόκκινο με εκτενή χρήση ινών άνθρακα και Alcantara.

Είμαστε σίγουροι πως παρόλο που η τιμή δεν έχει ανακοινωθεί, και τα 15 κομμάτια θα γίνουν sold out πολύ γρήγορα. Το δικό μας ερώτημα είναι κατά πόσο αυτοί που θα τις αγοράσουν θα τις χαρούν στην πράξη, ή θα περιμένουν να αυξηθεί η τιμή τους και να τις πουλήσουν μετά από καιρό.