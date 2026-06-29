Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο της αυτοκίνησης, καθώς το Ferrari Cavalcade 2026 θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα, φέρνοντας στη χώρα μας περισσότερα από 100 μοντέλα (116 για την ακρίβεια) της θρυλικής ιταλικής μάρκας.

Πρόκειται για μία από τις πλέον αποκλειστικές διοργανώσεις της Ferrari, στην οποία συμμετέχουν ιδιοκτήτες μοντέλων της εταιρείας, από κάθε γωνιά του πλανήτη, οδηγώντας τα αυτοκίνητά τους σε μοναδικές διαδρομές που συνδυάζουν την οδηγική απόλαυση με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την ανακάλυψη νέων προορισμών.

Το Ferrari Cavalcade 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου 2026 και για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, θα ακολουθήσει μια ξεχωριστή διαδρομή από την Ιταλία έως την Αθήνα. Συνολικά, 116 πληρώματα από όλο τον κόσμο, θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, διασχίζοντας περιοχές της Ιταλίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Ελλάδας.

Μία ακόμη πρωτιά για το φετινό Cavalcade είναι η συνεργασία με την Explora Journeys, καθώς οι συμμετέχοντες και τα αυτοκίνητά τους θα επιβιβαστούν στο πολυτελές πλοίο Explora II, συνδυάζοντας για πρώτη φορά τις οδικές διαδρομές με ένα ταξίδι στην Αδριατική και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η κορύφωση της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, όπου τα πληρώματα θα ολοκληρώσουν το πολυήμερο ταξίδι τους. Η εκδήλωση θα κλείσει με ειδικό gala και φιλανθρωπική δημοπρασία, ενώ δεν αποκλείεται οι φίλοι της αυτοκίνησης να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μερικά από τα πιο σπάνια και εντυπωσιακά μοντέλα της Ferrari.

Αξίζει να τονίσουμε ότι το Ferrari Cavalcade αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της εταιρείας, καθώς συγκεντρώνει σύγχρονα supercars, ειδικές εκδόσεις περιορισμένης παραγωγής και συλλεκτικά μοντέλα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία οδήγησης.