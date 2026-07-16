Μέχρι πριν από λίγες ημέρες όλα έδειχναν πως οι δύο μεγαλύτεροι κατασκευαστές supercars της Ιταλίας κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Όμως οι τελευταίες εξελίξεις αποκαλύπτουν πως Ferrari και Lamborghini ακολουθούν τελικά εντελώς διαφορετική φιλοσοφία στο θέμα του χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.

Η Ferrari έκλεψε πρόσφατα τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας τη νέα 12Cilindri Manuale, ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί το νέο σύστημα Manuale by Wire. Παρότι δεν πρόκειται για ένα κλασικό χειροκίνητο κιβώτιο, η ιταλική εταιρεία επιχειρεί να επαναφέρει μεγάλο μέρος της οδηγικής εμπειρίας που αγαπούσαν οι πιο παραδοσιακοί φίλοι της μάρκας, συνδυάζοντας ηλεκτρονικά ελεγχόμενο επιλογέα και συμπλέκτη με τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας.

Η Lamborghini ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο

Ο επικεφαλής Marketing και Πωλήσεων της εταιρείας, Federico Foschini, δήλωσε κατά τη διάρκεια του Goodwood Festival of Speed ότι η επιστροφή ενός χειροκίνητου κιβωτίου δεν βρίσκεται στα σχέδια της μάρκας. Όπως εξήγησε, η σημερινή φιλοσοφία της Lamborghini βασίζεται στην απόλυτη απόδοση, στα υβριδικά συστήματα κίνησης και στα υπερσύγχρονα αυτόματα κιβώτια διπλού συμπλέκτη, τα οποία προσφέρουν ταχύτητα αλλαγών που ένα παραδοσιακό μηχανικό κιβώτιο δεν μπορεί να προσεγγίσει.

Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες

Παρότι και οι δύο εταιρείες κατασκευάζουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά supercars του κόσμου, φαίνεται πως προσεγγίζουν διαφορετικά την έννοια της οδηγικής απόλαυσης. Η Ferrari δείχνει διατεθειμένη να επενδύσει περισσότερο στο συναίσθημα και στη νοσταλγία, επαναφέροντας στοιχεία που θυμίζουν τις πιο κλασικές δημιουργίες της, έστω και μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις. Η Lamborghini, αντίθετα, θεωρεί πως το μέλλον βρίσκεται αποκλειστικά στην εξέλιξη των αυτόματων κιβωτίων και της υβριδικής τεχνολογίας, δίνοντας προτεραιότητα στις κορυφαίες επιδόσεις και στην αποτελεσματικότητα.

Τελικά υπάρχει σωστή και λάθος επιλογή;

Η αλήθεια είναι πως δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί λανθασμένη η στρατηγική οποιασδήποτε από τις δύο εταιρείες. Η Ferrari επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανή μια εμπειρία που πολλοί οδηγοί πίστευαν πως είχε χαθεί οριστικά, ενώ η Lamborghini επιλέγει να κοιτάξει αποκλειστικά μπροστά, θεωρώντας ότι η τεχνολογία έχει ήδη αφήσει πίσω το παραδοσιακό χειροκίνητο κιβώτιο.

Το μόνο βέβαιο είναι πως, έπειτα από πολλά χρόνια κοινής πορείας προς τα αυτόματα κιβώτια, οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι φαίνεται πως ακολουθούν πλέον διαφορετικό δρόμο.