Η Ferrari μπαίνει επίσημα στο παιχνίδι της ηλεκτρικών με την Luce, το πρώτο EV μοντέλο στην ιστορία της. Πριν μας δείξει όμως το πλήρες σύνολο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά (Μάιος 2027 τα επίσημα αποκαλυπτήρια), δημοσιεύει εικόνες από το cockpit της.

Η Luce (που σημαίνει φως) θέλει να μεταφέρει το DNA, την εμπειρία και το πνεύμα των supercar της Ferrari, στον ηλεκτρικό κόσμο και στις ανάγκες της άκρως ψηφιοποιημένης σημερινής καθημερινότητας.

Την καμπίνα της Luce επιμελήθηκε ο πρώην σχεδιαστής της Apple, Sir Jony Ive, μαζί με τον Marc Newson. Οι δυο τους δημιούργησαν από το μηδέν ένα εσωτερικό που επικεντρώνεται στον οδηγό και συνδυάζει με μαεστρία το παραδοσιακό με το σύγχρονο.

Αρχικά ο ψηφιακός πίνακας οργάνων υψηλής ανάλυσης μπροστά από τον οδηγό, χρησιμοποιεί OLED οθόνες με σαφή, καθαρή διάταξη που συνδυάζει παραδοσιακές σε στιλ βελόνες, με πιο σύγχρονες ψηφιακές «καρτέλες» δεδομένων. Η Ferrari, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στις οθόνες καθώς μεγάλο μέρος του ελέγχου προέρχεται από μπουτόν και περιστροφικούς διακόπτες στο τιμόνι και την κονσόλα.

Η κεντρική οθόνη του συστήματος infotainment είναι τοποθετημένη σε τέτοιο ύψος και γωνία ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα όργανα του οδηγού, όχι ως ξεχωριστό στοιχείο. Η ψηφιακή της λογική υποστηρίζει διασυνδεσιμότητα, χάρτες, πληροφορίες για την ηλεκτρική διαχείριση και βέβαια στοιχεία απόδοσης — όλα με γραφικά υψηλής ποιότητας που αντανακλούν τον premium χαρακτήρα της Ferrari. Η συγκεκριμένη χαμηλά διαθέτει διακόπτες που θυμίζουν αυτά στο cockpit αεροπλάνου, κάτι που συναντάται και ψηλά στην πλαφονιέρα.

Αυτή η προσέγγιση, μια «υβριδική» σύνδεση ψηφιακού–αναλογικού ελέγχου, είναι σκόπιμη: η Ferrari δεν θέλει να αφαιρέσει την αίσθηση και την εμπλοκή του οδηγού, εκεί που ακόμα και το άγγιγμα ενός διακόπτη μεταφέρει μια αίσθηση ποιότητας και συμμετοχής.

Παρά το γεγονός ότι η Ferrari δεν έχει δώσει ακόμη πλήρεις λεπτομέρειες για τους αριθμούς απόδοσης, η παρουσία ενός τέτοιου συστήματος και η τοποθέτηση των χειριστηρίων δείχνουν ότι η εταιρεία θέλει να δώσει τόσο καθημερινή άνεση όσο και σπορ εμπειρία, ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης που επιλέγει ο χρήστης μέσω του ψηφιακού interface.

Η διάταξη του εσωτερικού αντανακλά την ιδέα ότι στη Luce, ο οδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο, ενώ οι επιβάτες έχουν προσιτές και ευανάγνωστες ενδείξεις και δυνατότητες ψυχαγωγίας.

Η παρουσία αυτών των τεχνολογικών λύσεων (από ψηφιακά όργανα μέχρι περιστροφικούς διακόπτες που συναντάμε στα τιμόνια της F1), δείχνει ότι η Ferrari δεν βλέπει την ηλεκτροκίνηση ως απλή «πράσινη μετάβαση», αλλά ως ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει την οδηγική εμπειρία. Η Luce ετοιμάζεται να γίνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα EV της υψηλής κατηγορίας, εκεί όπου η ψηφιακή τεχνολογία, η ανθρώπινη αίσθηση και η σπορ ταυτότητα ενώνονται.

Μέχρι την επίσημη πρεμιέρα και τα πλήρη τεχνικά νούμερα, η εικόνα που έχουμε από το εσωτερικό της Ferrari Luce δείχνει ότι η μάρκα θέλει να μεταφέρει την ψυχή της στην ψηφιακή εποχή, χωρίς να χάσει την ιταλική της ταυτότητα και το συναίσθημα συμμετοχής που προσφέρει σε κάθε οδηγό. Θα τα καταφέρει άραγε;