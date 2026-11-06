Μπορεί η αποκάλυψη της Ferrari Luce να δίχασε τους φίλους της ιταλικής μάρκας και να προκάλεσε αρκετά αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο, όμως η πραγματικότητα στην αγορά αποδεικνύεται εντελώς διαφορετική. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της Ferrari έχει ήδη γίνει ανάρπαστο, με την εταιρεία να ανακοινώνει πως όλα τα αυτοκίνητα που σχεδιάζει να διαθέσει μέσα στο 2027 έχουν ήδη δεσμευτεί από πελάτες.

Με άλλα λόγια, όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει τη Luce και δεν έχει ήδη εξασφαλίσει μία από τις διαθέσιμες θέσεις παραγωγής, θα πρέπει να υπολογίζει ότι η αναμονή του θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι το 2028. Και αυτό πριν ακόμη ξεκινήσουν οι οργανωμένες δοκιμές του μοντέλου από δημοσιογράφους και υποψήφιους αγοραστές.

Η ζήτηση ξεπέρασε την προγραμματισμένη παραγωγή

Την είδηση επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026. Όπως εξήγησε, η εξέλιξη της Luce προχωρά σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό και τα πρώτα αυτοκίνητα θα βγουν στους δρόμους πριν από το τέλος της χρονιάς. Η παραγωγή και οι παραδόσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερο ρυθμό μέσα στο 2027, ωστόσο η εταιρεία έχει ήδη καλύψει ολόκληρη την ποσότητα που σκοπεύει να διαθέσει εκείνη τη χρονιά.

«Όλα τα Luce που σχεδιάζουμε να πουλήσουμε την επόμενη χρονιά έχουν ουσιαστικά κατανεμηθεί. Αν κάποιος έρθει τώρα, θα πρέπει να περιμένει έναν χρόνο για να παραλάβει το αυτοκίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Vigna.

Η Ferrari δεν αποκάλυψε πόσα αυτοκίνητα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη παραγωγή, ενώ ο CEO απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο στόχο πωλήσεων για το 2027. Αυτό έχει σημασία, καθώς η εξάντληση της διαθέσιμης παραγωγής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η εταιρεία έχει δεχθεί δεκάδες χιλιάδες παραγγελίες. Η Ferrari διατηρεί παραδοσιακά τον έλεγχο της παραγωγής της και της αποκλειστικότητας των μοντέλων της.

Γιατί η Ferrari θα αυξήσει σταδιακά την παραγωγή

Ένας από τους λόγους που η αναμονή μπορεί να είναι μεγάλη σχετίζεται και με τον τρόπο κατασκευής της Luce. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο συναρμολογείται σε μια νέα εγκατάσταση, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και των βασικών εξαρτημάτων τους. Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευάζονται ηλεκτροκινητήρες, συστοιχίες μπαταριών και άλλα κρίσιμα μέρη του συστήματος κίνησης, παράλληλα με τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου. Η σταδιακή ενεργοποίηση μιας ολοκαίνουργιας μονάδας παραγωγής απαιτεί χρόνο, γι’ αυτό και η Ferrari δεν σκοπεύει να φτάσει από την πρώτη στιγμή στη μέγιστη παραγωγική της δυνατότητα.

Περισσότερες από 50 παρουσιάσεις για τη Luce

Η Ferrari δεν περίμενε απλώς να δει πώς θα αντιδράσει το κοινό μετά την αποκάλυψη του μοντέλου. Σύμφωνα με τον Benedetto Vigna, έχει ήδη διοργανώσει περισσότερες από 50 ιδιωτικές παρουσιάσεις και τοπικές πρεμιέρες σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία-Ειρηνικό, καθώς και πέντε δημόσιες εκδηλώσεις. Στόχος ήταν οι υποψήφιοι αγοραστές να γνωρίσουν από κοντά το αυτοκίνητο και να σχηματίσουν άποψη πέρα από τις φωτογραφίες και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο CEO της Ferrari θεωρεί ότι η φυσική επαφή με τη Luce μπορεί να αλλάξει την αρχική εντύπωση αρκετών ανθρώπων, ενώ ακόμη μεγαλύτερη σημασία θα έχουν οι πραγματικές οδηγικές εμπειρίες.

Δεν την επιλέγουν μόνο οι παραδοσιακοί πελάτες της Ferrari

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ των ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη Luce. Η Ferrari αναφέρει ότι η ανταπόκριση προέρχεται από διαφορετικές περιοχές και κατηγορίες αγοραστών, χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά ή δημογραφική ομάδα που να κυριαρχεί. Δεν αποκάλυψε, πάντως, πόσοι από τους ενδιαφερόμενους είναι ήδη ιδιοκτήτες μοντέλων της μάρκας και πόσοι θα αποκτήσουν για πρώτη φορά Ferrari. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς η Luce δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα νέο μοντέλο, αλλά την είσοδο της εταιρείας σε μια εντελώς διαφορετική εποχή.

Η Ferrari έχει ήδη γεμάτο βιβλίο παραγγελιών μέχρι το 2028

Η επιτυχία της Luce δεν είναι το μοναδικό θετικό στοιχείο για τη Ferrari. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, το συνολικό βιβλίο παραγγελιών της εταιρείας εκτείνεται πλέον μέχρι το 2028. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή και για τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας.

Το συμπέρασμα είναι πως, ανεξάρτητα από το αν η Luce αρέσει ή όχι στους φίλους της Ferrari, η πρώτη εμπορική της εικόνα είναι ξεκάθαρα θετική. Οι διαδικτυακές αντιδράσεις μπορεί να ήταν έντονες, όμως οι διαθέσιμες μονάδες για το 2027 έχουν ήδη βρει αγοραστές. Και αυτό, για μια εταιρεία που γνωρίζει πολύ καλά πώς να διαχειρίζεται τη σπανιότητα των αυτοκινήτων της, είναι ίσως η σημαντικότερη απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν την επιλογή της να περάσει στην ηλεκτρική εποχή.