Επιμέλεια: Γιώργος Παλλληκάρης

Η Ferrari ετοιμάζει το πρώτο της ηλεκτρικό όχημα. Το λεγόμενο Elettrica έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στα τέλη του επόμενου έτους, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εμβληματική αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά θα είναι ένα από τα δώδεκα αυτοκίνητα που η Ferrari σχεδιάζει να λανσάρει μεταξύ 2026 και 2030.

Αυτά τα μοντέλα θα πρέπει να αντλούν την ισχύ τους από κάπου, γι’ αυτό και η Ferrari θα συνεχίσει να επενδύει στους κινητήρες εσωτερικής καύσης V6, V8 και V12. Η αυτοκινητοβιομηχανία δηλώνει από τη μία έτοιμη να διασφαλίσει ότι πληρούν τους κανονισμούς εκπομπών ρύπων, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στην αύξηση της ιπποδύναμης και στη διασφάλιση της συμβατότητας με εναλλακτικά καύσιμα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αρχίσει να διερευνούν τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης με νέους τύπους καυσίμων που πληρούν τους κανονισμούς εκπομπών, διατηρώντας παράλληλα τις επιδόσεις. Πέρυσι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης θα εξαφανιστεί ποτέ εντελώς από την αγορά οχημάτων.

Παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να επενδύει σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, η Ferrari δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα χρειαστεί το 60% της γκάμας της να είναι ηλεκτροκίνητη έως το 2030 – περίπου 40% υβριδική και 20% ηλεκτρική – για να ανταποκριθεί στην εξέλιξη της αγοράς.

Ακούγεται επίσης ότι τα μελλοντικά μοντέλα της Ferrari θα επαναφέρουν τα φυσικά κουμπιά. Η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε ότι εισάγει μια «νέα γενιά Human Interface που υιοθετεί μια φυσική προσέγγιση, συνδυάζοντας ψηφιακά και αναλογικά στοιχεία».

Ίσως να είδαμε τις πρώτες νύξεις αυτής της νέας συνταγής τον Ιούλιο, όταν το Amalfi έκανε το ντεμπούτο του με ένα επανασχεδιασμένο τιμόνι που περιείχε φυσικά κουμπιά. Οι ιδιοκτήτες είχαν παραπονεθεί ότι τα χειριστήρια χωρητικής αφής ήταν περισσότερο απογοητευτικά παρά καινοτόμα και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιτέλους το έλαβαν υπόψη.

Ενώ η Ferrari λέει ότι περίπου το 20% της γκάμας της θα είναι ηλεκτρική, αυτό πιθανότατα θα αντιπροσωπεύει μόνο ένα μοντέλο. Η αγορά για ακριβά, υψηλής απόδοσης ηλεκτρικά οχήματα δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αναβάλλουν τις επενδύσεις σε EV λόγω χαμηλής ζήτησης. Το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της Ferrari αποτελεί ρίσκο, αλλά η εταιρεία κάνει ό,τι μπορεί για να το κάνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό και μοναδικό.

Θα πρέπει να δούμε πώς θα ξεχωρίσει όταν κυκλοφορήσει του χρόνου. Αν αποτύχει, η Ferrari θα έχει πάντα τον V12 για να βασιστεί.