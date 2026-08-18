‘Ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και επιτυχημένα επαγγελματικά οχήματα στην Ευρώπη είναι το FIAT Ducato που συμπλήρωσε 45 χρόνια. Από το 1981 έως σήμερα έχουν παραχθεί περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Το Ducato από τότε που παρουσιάσθηκε μέχρι σήμερα, εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ασφάλεια, την άνεση και την αντοχή απέναντι σε κάθε απαίτηση.

Από την πρώτη γενιά η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική με κίνηση στους εμπρός τροχούς, η εργονομική σχεδίαση και η έξυπνη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων αποτέλεσαν βασικά χαρακτηριστικά του και το καθιέρωσαν στην κατηγορία των μεγάλων Van.

Ένα Ducato για κάθε ανάγκη

Οι εκδόσεις Van, Dropside και Chassis εγγυώνται ότι κάθε επαγγελματίας θα καλύψει ιδανικά τις ανάγκες του, αποτελώντας τη βάση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και ειδικών μετατροπών. Επιπλέον, τόσο η ηλεκτρική έκδοση E-Ducato με αυτονομία έως 424 km κατά WLTP όσο και εκείνη με τον ισχυρό, οικονομικό και αξιόπιστο κινητήρα πετρελαίου των 2,2 lt, δίνουν σε όλους αυτό που χρειάζονται.

Ενδεικτική της προσαρμοστικότητας του μοντέλου είναι και η καταξίωσή του ως κορυφαία βάση για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα στην Ευρώπη, με περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια Ducato να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία camper και motorhome.

Pack Tecnico: περισσότερη αξία για τον επαγγελματία

Στην ελληνική αγορά το FIAT Ducato Van ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητά του μέσω του Pack Tecnico, μιας ολοκληρωμένης πρότασης έξυπνων λύσεων που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες.

Ενδεικτικά, το πακέτο περιλαμβάνει προηγμένες λύσεις συνδεσιμότητας και άνεσης, όπως κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα infotainment με οθόνη αφής 7”, WiFi mirroring και θύρες USB Type-C για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων.

Την ίδια στιγμή, στοιχεία όπως το διαχωριστικό τζάμι του χώρου φόρτωσης, τα πλαϊνά προστατευτικά του ως τη μέση, η πρίζα 12V, ο LED φωτισμός, το άνοιγμα των πίσω θυρών 270 μοιρών, ο εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων και η ενισχυμένη πίσω ανάρτηση, διαμορφώνουν ένα πλήρως λειτουργικό εργαλείο που φέρνει απρόσκοπτα σε πέρας οποιαδήποτε αποστολή.

Αξιοπιστία και αποδοτικότητα με την τεχνογνωσία της FIAT Powertrain Technologies

Βασικό σημείο για την αναγνώριση του Ducato ως ιδανικό συνεργάτη αποτελεί η αξιοπιστία των κινητήρων που έχουν την υπογραφή της FPT, κάτι ισοδύναμο με την αντοχή, τη χαμηλή κατανάλωση και το επίσης χαμηλό κόστος χρήσης.

Ο πετρελαιοκινητήρας της σημερινής γενιάς αποδίδει 140 HP και συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο 8 σχέσεων, για απόλυτη άνεση και ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις.

Ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης, το Ducato έχει ωφέλιμο φορτίο έως 1,5 τόνο και έως 15 m3 όγκο φόρτωσης, ενώ το E-Ducato προσφέρει προηγμένα συστήματα Αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2.

Ασυναγώνιστες προωθητικές ενέργειες, πλήρης υποστήριξη

Πιστή στη διαχρονική δέσμευσή της να υποστηρίζει άρτια τους επαγγελματίες, η FIAT Professional εφαρμόζει προωθητικές ενέργειες που αγγίζουν τις €12.000 στην περίπτωση του e-Ducato. Επιπρόσθετα υπάρχει και χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο μόλις 3,9%, 35% προκαταβολή και έως 48 δόσεις. Έτσι δεν απαιτείται υψηλό αρχικό κεφάλαιο για την απόκτηση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου εργαλείου δουλειάς, αφήνοντας ανεπηρέαστη τη ρευστότητα τη επιχείρησης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η άμεση διαθεσιμότητα των μοντέλων, έτσι ο πελάτης να αποκτά αυτό που χρειάζεται, όταν το χρειάζεται.

Ο σεβασμός στον επαγγελματία υπογραμμίζεται από το υψηλά καταρτισμένο και πεπειραμένο δίκτυο συνεργατών, το οποίο έχοντας έντονα πελατοκεντρική προσέγγιση παρέχει εξειδικευμένη και συνεπή υποστήριξη σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχει και 8ετής εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη ή 200.000 km, μαζί με ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, παρέχοντας τη σιγουριά που απαιτείται σε κάθε διαδρομή και κάθε επαγγελματική πρόκληση.

Συνδυάζοντας αξιοπιστία, τεχνολογία, ευελιξία και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, το Ducato παραμένει ένας πολύτιμος συνεργάτης για κάθε επαγγελματία. Και θα συνεχίσει να το κάνει με δέσμευση στην αδιάκοπη εξέλιξη προς την κατεύθυνση της σύγχρονης επαγγελματικής κινητικότητας