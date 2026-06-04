Λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη τους εμφάνιση στο Investor Day της Stellantis, η Fiat δημοσίευσε τις πρώτες επίσημες εικόνες των νέων Grizzly και Grizzly Fastback, δύο μοντέλων που αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο μεγάλο βήμα της ιταλικής εταιρείας στην κατηγορία των οικογενειακών SUV.

Τα δύο νέα μοντέλα θα τοποθετηθούν πάνω από το Grande Panda και θα αποτελέσουν τους νέους εκπροσώπους της Fiat στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία C-SUV. Παρότι βασίζονται στην ίδια πλατφόρμα και μοιράζονται κοινή σχεδιαστική φιλοσοφία, απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό.

Η κλασική έκδοση Grizzly ακολουθεί τη λογική ενός πρακτικού οικογενειακού SUV, με τετραγωνισμένες γραμμές και έμφαση στους χώρους. Από την άλλη, το Grizzly Fastback υιοθετεί πιο δυναμική σχεδίαση, με έντονα κεκλιμένη οροφή και coupe-SUV αισθητική που θυμίζει αρκετά δημοφιλή μοντέλα της κατηγορίας.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Fiat επιβεβαιώνουν πως τα δύο μοντέλα θα διατηρήσουν αρκετά στοιχεία από τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα που εγκαινίασε το Grande Panda. Ξεχωρίζουν τα LED φωτιστικά σώματα με την pixel αισθητική, οι καθαρές επιφάνειες και η έντονη παρουσία του εμπρός μέρους, στοιχεία που έχουν γίνει πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα των νέων Fiat.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Grizzly θα βασίζεται στην πλατφόρμα Smart Car της Stellantis, την ίδια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιούν ήδη τα νέα Citroen C3 και Fiat Grande Panda. Αυτό σημαίνει πως θα προσφέρεται με θερμικούς κινητήρες, υβριδικά σύνολα αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ανάλογα με την αγορά. Για την Ευρώπη, πιθανότατα θα διατίθεται με τον 1.200άρη γνωστό turbo κινητήρα (πιθανότατα με αυξημένη ισχύ), τόσο σε υβριδική όσο και σε αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση. Φυσικά θα έρθει και ως αμιγώς ηλεκτρικό με δύο διαφορετικές επιλογές μπαταρίας. Η βασική έκδοση θα διαθέτει μπαταρία 44 kWh με εκτιμώμενη αυτονομία περίπου 290 χιλιομέτρων, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία των 54 kWh θα ανεβάζει την αυτονομία κοντά στα 400 χιλιόμετρα. Η φόρτιση θα υποστηρίζει ισχύ έως 100 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση από το 10% έως το 80% σε περίπου μισή ώρα ενώ φυσικά η κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς.

Σύμφωνα με τη Fiat, τα Grizzly και Grizzly Fastback δημιουργήθηκαν για μια παγκόσμια αγορά και θα διατεθούν σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ αργότερα αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλες αγορές. Η εταιρεία τα περιγράφει ως δύο μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα αλλά με κοινό στόχο να προσφέρουν προσιτή οικογενειακή μετακίνηση με σύγχρονη τεχνολογία και μεγάλη ευελιξία στις επιλογές κινητήρων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Fiat επιβεβαίωσε πως τα δύο μοντέλα θα προσφέρονται με πολλαπλές μορφές κίνησης. Στη γκάμα αναμένονται βενζινοκίνητες, υβριδικές αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ακολουθώντας τη φιλοσοφία που ήδη εφαρμόζεται στο Grande Panda.

Παράλληλα, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, το Grizzly θα έχει μήκος κοντά στα 4,5 μέτρα, με τη Fiat να υπόσχεται κορυφαία πρακτικότητα και ιδιαίτερα μεγάλους χώρους για την κατηγορία.

Η επίσημη παρουσίαση των δύο μοντέλων αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, με τις πωλήσεις να ξεκινούν στο δεύτερο μισό του 2026. Για τη Fiat, τα Grizzly και Grizzly Fastback αποτελούν κομβικά μοντέλα, καθώς καλούνται να επεκτείνουν την παρουσία της μάρκας πέρα από τα μικρά αυτοκίνητα και να τη φέρουν ξανά στο επίκεντρο της οικογενειακής αγοράς SUV.