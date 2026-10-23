Ένα αυτοκίνητο που μεταμορφώνεται από οικογενειακό πολυμορφικό SUV σε pick-up, θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη εντυπωσιακό πρωτότυπο που θα ξεχαστεί μετά την έκθεση όπου παρουσιάστηκε. Στην περίπτωση, όμως, του Fiat Multiplay, τα πράγματα φαίνεται πως είναι λίγο διαφορετικά, καθώς η ιταλική μάρκα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει την ιδέα του για ένα μελλοντικό μοντέλο παραγωγής.

Το Multiplay παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2026, προκαλώντας το ενδιαφέρον με τη σχεδίαση και την πρωτότυπη αρχιτεκτονική του. Συνδυάζει στοιχεία από τρεις διαφορετικές κατηγορίες, επιχειρώντας να προσφέρει σε ένα όχημα την ευελιξία ενός πολυμορφικού, τον χαρακτήρα ενός SUV και τη χρηστικότητα ενός pick-up.

Το Multipla επιστρέφει στο προσκήνιο

Το ενδιαφέρον γύρω από το Multiplay δεν περιορίζεται στην ασυνήθιστη εμφάνισή του. Το όνομά του παραπέμπει ευθέως στο Multipla, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αμφιλεγόμενα μοντέλα στην ιστορία της Fiat.

Το Multipla του 1998 ξεχώρισε για τη σχεδίασή του, αλλά και για την πρακτικότητα που προσέφερε, καθώς μπορούσε να φιλοξενήσει έξι επιβάτες σε δύο σειρές καθισμάτων. Το μοντέλο ανανεώθηκε σχεδιαστικά το 2004, ενώ η παραγωγή του ολοκληρώθηκε το 2010, χωρίς να αποκτήσει άμεσο διάδοχο.

Τώρα, ο επικεφαλής της Fiat, Arnaud Belloni, εμφανίζεται θετικός απέναντι στην προοπτική ενός νέου οικογενειακού αυτοκινήτου. Σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε το Multiplay ιδιαίτερα σημαντικό για τη μάρκα και υπογράμμισε ότι η Fiat χρειάζεται ένα μοντέλο που να απευθύνεται στις οικογένειες. Όπως ανέφερε, παρότι αρχικά τον ενθουσίασε η ιδέα ενός SUV, στη συνέχεια απογοητεύτηκε από την πρακτικότητα της καθημερινής συμβίωσης μαζί του. Εκτιμά, επομένως, ότι υπάρχει ακόμη χώρος στην αγορά για τα πολυμορφικά, αρκεί να επαναπροσδιοριστούν με βάση τις σημερινές ανάγκες.

Από οικογενειακό αυτοκίνητο σε pick-up

Το Fiat Multiplay έχει μήκος 4,45 μέτρα και βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική που η εταιρεία ονομάζει «Metamorfosi». Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ένα μετακινούμενο πίσω τμήμα, το οποίο επιτρέπει στο αυτοκίνητο να αλλάζει διαμόρφωση μέσα σε λίγες κινήσεις. Στην οικογενειακή του μορφή, προσφέρει έξι θέσεις και ένα επιπλέον αρθρωτό στοιχείο, το οποίο η Fiat ονομάζει «Petsenger». Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά κατοικίδιου, ως μικρό τραπέζι ή ως αποθηκευτικός χώρος, ανάλογα με τις ανάγκες.

Όταν απαιτείται περισσότερος χώρος φόρτωσης, το Multiplay μετατρέπεται σε τετραθέσιο pick-up, αποκτώντας ανοιχτή καρότσα . Ακόμη και η πίσω αεροτομή έχει διπλό ρόλο, καθώς μπορεί να μετατραπεί σε βάση μεταφοράς έως δύο ποδηλάτων.

Πότε θα μπορούσε να φτάσει στους δρόμους;

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η προοπτική παραγωγής του Multiplay βρίσκεται υπό εξέταση, με την τελική απόφαση να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανταπόκριση του κοινού. Βέβαια, ακόμη και αν η Fiat κινηθεί γρήγορα, μια έκδοση παραγωγής απέχει τουλάχιστον δύο με τρία χρόνια. Δεν υπάρχει, συνεπώς, επιβεβαιωμένη ημερομηνία λανσαρίσματος, ούτε οριστική απόφαση για το αν θα διατηρηθούν όλα τα στοιχεία που κάνουν σήμερα το Multiplay τόσο ξεχωριστό.

Το βέβαιο είναι ότι η Fiat αναζητά έναν διαφορετικό δρόμο για το οικογενειακό αυτοκίνητο της επόμενης δεκαετίας. Και αν το Multiplay καταφέρει να περάσει από το στάδιο του πρωτοτύπου στην παραγωγή, το Multipla θα μπορούσε να επιστρέψει όχι ως μια απλή αναβίωση του παρελθόντος, αλλά ως μια εντελώς διαφορετική πρόταση για την εποχή μετά την κυριαρχία των SUV.