Στα ιταλικά, η κατάληξη -ina είναι υποκοριστικό και σημαίνει «μικρούλα». Με αυτή τη λογική το μικρότερο Panda το ονόμασαν «Pandina» που σημαίνει ένα μικρότερο Panda. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίσθηκαν ότι το όνομα στο νέο αυτοκίνητο πόλης αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία των Panda.

Ας δούμε λίγο το αυτοκίνητο. Το FIAT Pandina είναι σχεδιασμένο με στιλ και κάνει πανεύκολη τόσο την οδήγηση όσο και το παρκάρισμα. Το γεγονός ότι διαθέτει την απόλυτη τεχνογνωσία που έχει χτίσει η FIAT στα αυτοκίνητα πόλης το κάνει ακόμη πιο αγαπητό στους λάτρεις της φίρμας.

Κινείται από έναν αξιόπιστο υβριδικό κινητήρα βενζίνης που αποδίδει 65 HP και σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων εξασφαλίζει πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Επειδή οι ρύποι που εκπέμπει είναι αρκετά χαμηλοί, έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας αλλά και ελεύθερη είσοδο στο Δακτύλιο.

Σήμερα με το πρόγραμμα FIAT Summer Deals που προτείνει η εταιρία, ανταποκρίνεται τους αγοραστές που ψάχνουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο πόλης.

Χάρη στα FIAT Summer Deals η τιμή για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων γίνεται ακόμα πιο δελεαστική, επωφελούμενη από έκπτωση €3.200 και εξοπλισμό χωρίς καμία έλλειψη. Έτσι, το Pandina Icon κοστίζει €15.290 και περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για το ηχοσύστημα και τα συστήματα ADAS (αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας). Υπάρχουν ακόμα cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.

Τι έχει όμως και γίνεται ιδιαίτερα προσιτό; Σημειώστε:

Χαμηλούς ρύπους, μεγάλη οικονομία καυσίμου, ελεύθερη είσοδο στον Δακτύλιο, δελεαστική τιμή αλλά και τα πέντε χρόνια εργοστασιακή εγγύηση που καλύπτει τα μηχανικά μέρη και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Με όλα αυτά η πρόταση απόκτησης του Pandina είναι πολύ καλή.

Το Pandina είναι διαθέσιμο και στην έκδοση Cross, με λεπτομέρειες που προσδίδουν off-road ύφος, τροχούς 15”, σκούρα φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από τις επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7” και Android Auto/Apple CarPlay.

Το σύγχρονο αυτοκίνητο πόλης με τη συγκεκριμένη τιμή των 15.290 ευρώ από το πρόγραμμα FIAT Summer Deals είναι για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Το FIAT Pandina είναι ετοιμοπαράδοτο σε λευκό, μαύρο ή μπλε χρώμα -τα δύο πρώτα χωρίς χρέωση για ακόμα μεγαλύτερο όφελος πελάτη- και μπορείτε να το δείτε από κοντά στο δίκτυο πωλήσεων της FIAT που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.