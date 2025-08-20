Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το SuperVan 4.2 είναι ένα πραγματικό θηρίο που αποδίδει 1.400 ηλεκτρικούς ίππους (από τρεις ηλεκτρικούς κινητήρες), ενώ το αμάξωμα είναι από το E-Transit Custom της Ford Pro. Οι μηχανικοί της Ford Performance όμως, θεώρησαν πως οι 1.400 ίπποι δεν είναι αρκετοί και έτσι μετά από μερικές τροποποιήσεις, ανέβασαν το νούμερο στους εξωπραγματικούς 2.000 ίππους.

Έβαλαν πίσω από το τιμόνι τον άνθρωπο των ρεκόρ, Romain Dumas, και πήγαν στην δυσκολότερη πίστα του κόσμου για να αποδείξουν ότι έφτιαξαν ένα από τα ταχύτερα οχήματα στην ιστορία. Και έτσι έγινε.

Το πλήρως ηλεκτρικό Ford Transit SuperVan 4.2 ολοκλήρωσε έναν γύρο στο Nürburgring σε 6:48.393, χρόνο εξαιρετικά γρήγορο και ταχύτερο από την προαναφερθείσα Corvette και 911, αλλά και από το Audi RS Q8, την Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ και τη BMW M4 CSL. Ο χρόνος του SuperVan, στα 6:48.393, είναι σχεδόν εφάμιλλος με την τρομακτική Mercedes-AMG One.

Το SuperVan 4.2 της Ford είναι καθαρά ένα αυτοκίνητο επίδειξης, με το οποίο η μάρκα έχει διαλύσει αρκετά ρεκόρ όπως αυτό τους Pikes Peak. Παράλληλα όμως είναι και ένα διασκεδαστικό project για τους μηχανικούς της Ford. Η Ford λέει ότι projects σαν αυτό βοηθούν επίσης στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων δρόμου και των αγωνιστικών προγραμμάτων της.

«Δεν μπορώ να είμαι συγκεκριμένος ακόμα για ανταγωνιστικούς λόγους, αλλά αρκεί να πω ότι πολλά από τα μελλοντικά αγωνιστικά μας προγράμματα θα δουν τα οφέλη από οχήματα όπως το SuperVan 4.2», δήλωσε ο Michael Norton, διευθυντής προγράμματος της Ford.