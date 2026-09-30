Μια ιδιαίτερα σκληρή αποτίμηση για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου έκανε ο CEO της Ford, Jim Farley, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη άργησε να αντιδράσει στην επέλαση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών και πλέον είναι πολύ αργά για να ανατρέψει εύκολα την κατάσταση.

Μιλώντας στο Automotive News Congress, ο Farley χρησιμοποίησε την ευρωπαϊκή εμπειρία ως προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει ακόμη τη δυνατότητα να αποφασίσει με μεγαλύτερη προσοχή πώς θα αντιμετωπίσει την είσοδο κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην αμερικανική αγορά.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο και να ενεργήσουμε με σύνεση. Παρακολουθώ τις εξελίξεις στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όπου δεν συνέβη αυτό. Κάτι που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν, αν και είναι πια αργά».

Οι Κινέζοι κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη

Η προειδοποίηση του Farley έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κινεζικές μάρκες αυξάνουν γρήγορα την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά και κυρίως στα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία η άνοδος των κινεζικών κατασκευαστών αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, την ώρα που η συνολική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζει να μεγαλώνει.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη λάβει μέτρα απέναντι στις κινεζικές εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επιβάλλοντας πρόσθετους δασμούς μετά την έρευνα για τις κρατικές επιδοτήσεις στην Κίνα. Ωστόσο, η άνοδος των κινεζικών εταιρειών συνεχίζεται. Μάλιστα η συζήτηση στην Ευρώπη έχει διευρυνθεί και στα υβριδικά αυτοκίνητα, καθώς οι κινεζικές μάρκες κερδίζουν έδαφος και σε αυτή την κατηγορία.

Η Ford δεν αντιμετωπίζει την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία μόνο ως ανταγωνιστή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τη βλέπει και ως συνεργάτη

Τον Ιούλιο του 2026, η Ford και η Geely Auto ανακοίνωσαν τη δημιουργία κοινοπραξίας στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας. Στόχος είναι η παραγωγή οχημάτων Ford και Geely για την ευρωπαϊκή αγορά, με την κοινοπραξία να αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της στο πρώτο μισό του 2027, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων. Η παραγωγή των πρώτων νέων μοντέλων έχει προγραμματιστεί για το 2028. Στη Βαλένθια αναμένεται να κατασκευάζεται ένα νέο crossover πολλαπλών μορφών ενέργειας της Ford, ένα νέο μέλος της οικογένειας Bronco και δύο ηλεκτρικά SUV της Geely, ενώ η παραγωγή του Kuga θα συνεχιστεί.

Ο ίδιος ο Farley έχει εξηγήσει ότι η Ford θα συνεργάζεται με κινεζικές εταιρείες όπου αυτό μπορεί να τη βοηθήσει να είναι πιο αποδοτική σε κεφάλαια και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ παράλληλα θα ανταγωνίζεται απευθείας κινεζικές μάρκες σε άλλες κατηγορίες

«Η Αμερική έχει ακόμη χρόνο»

Το βασικό μήνυμα του Farley, πάντως, απευθύνεται περισσότερο στην αμερικανική αγορά παρά στην ευρωπαϊκή. Κατά την άποψή του, οι ΗΠΑ έχουν ακόμη τη δυνατότητα να αποφασίσουν πόσο και με ποιους όρους θα επιτρέψουν στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά τους.

Η Ford, από την πλευρά της, βρίσκεται ήδη σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Από την μία συνεργάζεται με κινεζικές εταιρείες όπου θεωρεί ότι αυτό τη βοηθά να μειώσει κόστος και να επιταχύνει την ανάπτυξή της, ενώ ταυτόχρονα επενδύει σε δικές της πλατφόρμες και μοντέλα για να ανταγωνιστεί τις κινεζικές μάρκες.