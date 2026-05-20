Η Ford εκφράζει ολοένα και πιο ανοιχτά τον προβληματισμό της για την πορεία της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη, με τον CEO της εταιρείας, Jim Farley, να προειδοποιεί πως οι υποχρεωτικές πολιτικές για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενδέχεται τελικά να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό.

Ο Farley ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του λέγοντας πως η Ευρώπη παίρνει αποφάσεις χωρίς να αναγνωρίζει τη δυναμική των πελατών ή των υποδομών. Υποστήριξε ότι η ταχύτερη μετάβαση προς μηδενικές εκπομπές δεν περνά απαραίτητα μόνο μέσα από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά μέσα από προσιτές επιλογές που ο κόσμος θέλει και μπορεί να αγοράσει.

Η Ford πιστεύει ότι η επιθυμία της Ε.Ε. να επιταχύνει την κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η επιβολή του τερματισμού των οχημάτων εσωτερικής καύσης θα μπορούσε να ενθαρρύνει ορισμένους ανθρώπους να διατηρήσουν τα παλαιότερα αυτοκίνητά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αντί να τα αντικαταστήσουν με νεότερα, σημαντικά πιο αποδοτικά μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η Ford αλλάζει στρατηγική στην Ευρώπη

Η Ford είχε ανακοινώσει το 2021 πως μέχρι το 2030 όλα τα επιβατικά της μοντέλα στην Ευρώπη θα ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Ωστόσο, πλέον αναθεωρεί το πλάνο της, επιλέγοντας μια πιο ευέλικτη στρατηγική που θα περιλαμβάνει επίσης υβριδικά και plug-in hybrid μοντέλα. Η εταιρεία εκτιμά ότι η υπερβολικά γρήγορη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς αντίστοιχη ζήτηση από το κοινό, μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές στο να διατηρούν για περισσότερα χρόνια παλαιότερα και πιο ρυπογόνα αυτοκίνητα.

Ο φόβος για την Ευρώπη και η πίεση από την Κίνα

Ο Jim Farley θεωρεί επίσης πως η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος απέναντι στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες έχουν ήδη σημαντικό πλεονέκτημα στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων. Σε πρόσφατη τοποθέτησή του είχε προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη «ρισκάρει το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας της», αν συνεχίσει να αλλάζει συνεχώς το ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από τα EV.

Η Ford υποστηρίζει ότι χρειάζεται πιο ρεαλιστική και σταθερή πολιτική μετάβασης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες των καταναλωτών όσο και την πραγματική κατάσταση της αγοράς φόρτισης και υποδομών στην Ευρώπη.

Τα 7 νέα μοντέλα της Ford για την Ευρώπη, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια

Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ένα νέο επιθετικό πλάνο που περιλαμβάνει επτά ολοκαίνουργια μοντέλα έως το 2029, πέντε επιβατικά και δύο επαγγελματικά. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν σε εκδήλωση της εταιρείας στο Ζάλτσμπουργκ, ανάμεσα στα νέα μοντέλα, θα υπάρχει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης (πιθανότατα στη θέση του Fiesta), ένα compact ηλεκτρικό SUV, αλλά και δύο νέα crossover με υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Παράλληλα, η Ford ετοιμάζει και ένα νέο SUV από την οικογένεια Bronco, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα κατασκευάζεται στην Ισπανία από το 2028. Μάλιστα πολλά από τα νέα οχήματα θα διατίθενται τόσο ως hybrid, όσο και ως EV, ώστε να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και αγορές.