Aπό τις αρχές του 2026, το μοντέλο αποκτά βελτιωμένη μπαταρία 71 kWh, η οποία αυξάνει σημαντικά την αυτονομία και επιτρέπει ταχύτερη φόρτιση, μειώνοντας τον χρόνο για την αναπλήρωση ενέργειας από 10% σε 80% σε μόλις 29 λεπτά. Παράλληλα, οι υπάρχοντες ιδιοκτήτες επωφελούνται από over-the-air ενημερώσεις που μειώνουν τον χρόνο ταχείας φόρτισης στα 25 λεπτά.

Με ευρεία γκάμα εκδόσεων, ισχύ από 100 έως 210 kW και κορυφαίες τεχνολογίες όπως το Pro Power Onboard, το E-Transit Custom συνεχίζει να προσφέρει κορυφαία παραγωγικότητα και ευελιξία σε στόλους και επαγγελματίες.

Αυτονομία

Η Ford Pro αναβαθμίζει το ηλεκτρικό της βαν στην κατηγορία ενός τόνου, το E-Transit Custom και προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες με βελτιωμένη αυτονομία και ταχύτερους χρόνους φόρτισης. Από την άνοιξη του 2024, δίνει τη δυνατότητα τόσο στις μικρές όσο και στις μεσαίες επιχειρήσεις να μεταβούν στην ηλεκτρική κινητικότητα, επιτυγχάνοντας νέα επίπεδα παραγωγικότητας στις δραστηριότητές τους. Και το σημαντικό είναι ότι τα E-Transit Custom της Ford Pro που ήδη κυκλοφορούν επωφελούνται από εύκολες over-the-air αναβαθμίσεις.

Τι λένε όμως οι επικεφαλής της εταιρίας που ασχολούνται με τη βελτίωση των VAN

Ποιες είναι οι βασικές βελτιώσεις στη μπαταρία του E-Transit Custom;

Η αναβαθμισμένη μπαταρία αυξάνει την ωφέλιμη χωρητικότητα για τα νέα E-Transit Custom από 64 kWh σε 71 kWh. Η βελτίωση αυτή αφορά οχήματα που κατασκευάζονται από τις αρχές του 2026.

Πώς επηρεάζει η αναβαθμισμένη μπαταρία την αυτονομία οδήγησης;

Η μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας σημαίνει ότι το βαν μοντέλο μπορεί να διανύει πάνω από 10% περισσότερα χιλιόμετρα μεταξύ των επαναφορτίσεων – και συνολικά έως και 373 km χωρίς εκπομπές ρύπων. Ως εκ τούτου, ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να πραγματοποιούν πιο αποδοτικές διαδρομές, ολοκληρώνοντας περισσότερες εργασίες μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα.

Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να είναι κρίσιμη για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το χρόνο λειτουργίας. Ποιες βελτιώσεις έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα;

Για τα E-Transit Custom που θα κατασκευάζονται από τις αρχές του 2026, η φόρτιση 10%-80% με χρήση ταχυφορτιστή DC με ισχύ 125 kW διαρκεί περίπου 29 λεπτά . Αυτό αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 10 λεπτών σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και μεταφράζεται σε δυνατότητα προσθήκης περίπου 111 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά – ιδανικό για γρήγορη φόρτιση κατά τη διάρκεια μιας πολυάσχολης εργάσιμης ημέρας.

Τι θα συμβεί με τα E-Transit Custom που ήδη κυκλοφορούν; Θα επωφεληθούν και οι τρέχοντες ιδιοκτήτες από τις βελτιώσεις;

Ναι. Οι ασύρματες ενημερώσεις (OTA) αποτελούν βασική λειτουργία του οικοσυστήματος Ford Pro και, σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπουν την αναβάθμιση της γρήγορης φόρτισης DC για τα E-Transit Custom 5 που ήδη κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται εντατικά στους δρόμους. Έτσι, ο χρόνος φόρτισης από 10% έως 80% για τη μπαταρία των 64 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα) θα μειωθεί κατά περίπου 14 λεπτά, φτάνοντας περίπου στα 25 λεπτά . Όλα αυτά θα διευκολύνουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους μικρότερους εμπόρους που χρειάζονται να αξιοποιούν κάθε λεπτό της εργάσιμης ημέρας τους.

«Για εμάς στη Ford Pro, ένα όχημα που φεύγει από τη γραμμή παραγωγής είναι μόνο η αρχή του ταξιδιού με τον πελάτη. Δεσμευόμαστε να βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν στο έπακρο τα οχήματά τους, συνεχίζοντας να βελτιώνουμε το προϊόν αφού φτάσει στα χέρια τους και προσφέροντας ένα πλήρες οικοσύστημα λογισμικού και υπηρεσιών της Ford Pro για μέγιστη παραγωγικότητα», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe.

Τι άλλο μπορούν να περιμένουν οι πελάτες από το E-Transit Custom;

Το E-Transit Custom προσφέρει μεγάλη ποικιλία συστημάτων κίνησης και τύπων αμαξώματος για κάθε είδους χρήση από τους πελάτες. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης περιλαμβάνει επιλογές με ισχύ 100 kW, 160 kW ή 210 kW, καθώς και ένα ιδιαίτερα ικανό σύστημα τετρακίνηση (AWD) για βελτιωμένη πρόσφυση – ιδανικό για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις σκανδιναβικές χώρες, στις Άλπεις και τα Highlands.

Το ηλεκτρικό βαν γίνεται ακόμα πιο ευέλικτο χάρη σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως το Pro Power Onboard , που το μετατρέπει σε κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας, η οθόνη αφής SYNC 4 13 ιντσών με συνδεσιμότητα 5G και η αντλία θερμότητας με έγχυση ατμού, η οποία βελτιστοποιεί την αυτονομία σε ψυχρές καιρικές συνθήκες. Εκ των ουκ άνευ και η ικανότητα ρυμούλκησης που φτάνει έως και τα 2.300 kg.

Όπως κάθε επαγγελματικό όχημα της εταιρείας, το νέο Ford E-Transit Custom ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων φόρτισης, λογισμικού και service της Ford Pro, μειώνοντας το κόστος ιδιοκτησίας και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Τι γίνεται με τους επιχειρηματίες που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να στραφούν στα ηλεκτρικά οχήματα;

Η λύση υπάρχει. Η γκάμα του Transit Custom της Ford Pro περιλαμβάνει επίσης plug-in υβριδικές παραλλαγές (PHEV) και άλλες με κινητήρες ντίζελ Ford EcoBlue , προσφέροντας την ίδια ευρεία γκάμα αμαξωμάτων και ολοκληρωμένη γκάμα εκδόσεων.

Τι γίνεται με το E-Tourneo Custom; Το όχημα πολλαπλών χρήσεων θα λάβει επίσης ενημερώσεις;

Ναι. Το E-Tourneo Custom χρησιμοποιεί τον ίδιο σύστημα κίνησης με το E-Transit Custom και τα οχήματα που θα κατασκευαστούν από τις αρχές του 2026 θα εξοπλίζονται επίσης με τη βελτιωμένη μπαταρία.

Οι πελάτες που ήδη διαθέτουν ένα E-Tourneo Custom θα επωφεληθούν επίσης από τη μείωση του χρόνου γρήγορης φόρτισης DC μέσω ενημερώσεων OTA.