Άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα είναι πλέον το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit της Ford Pro με την μπαταρία των 68 kWh. Για όλους τους επαγγελματίες και διαχειριστές στόλων που επιθυμούν να εξηλεκτρίσουν τις μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις τους στη χώρα μας υπάρχουν συμφέρουσες λύσεις.

Προκειμένου η απόκτησή του να καταστεί ακόμα πιο εύκολη και συμφέρουσα, το νέο E-Transit είναι τώρα άμεσα διαθέσιμο στη χώρα μας με τα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Pro που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιτόκιο* 2,99%, προκαταβολή 20% και 48 δόσεις.

Το καινοτόμο ηλεκτρικό βαν που ανατρέπει τα δεδομένα

Το αμιγώς ηλεκτρικό Ford E-Transit, με τις προηγμένες τεχνολογίες συνδεδεμένου οχήματος, τις καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης και τις κορυφαίες ικανότητες μεταφοράς φορτίου είναι άμεσα διαθέσιμο με μπαταρία 68 kWh σε δύο παραλλαγές ισχύος με απόδοση 135 kW (184 PS) ή 198 kW (269 PS), όλες με μέγιστη ροπή 430 Nm και κίνηση στους πίσω τροχούς, για καλύτερη πρόσφυση με πλήρες φορτίο. Και οι δύο αντλούν ενέργεια από τη συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 68 kWh που εξασφαλίζει ελευθερία κινήσεων σε κάθε μετακίνηση και αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση που φτάνει τα 317 km στον μικτό κύκλο (WLTP) – απόσταση που είναι τριπλάσια από εκείνη που καλύπτει κατά μέσο όρο καθημερινά ένας οδηγός επαγγελματικού οχήματος στην Ευρώπη.

Το E-Transit προσφέρει τη δυνατότητα φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και ταχεία φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC). Ο ενσωματωμένος φορτιστής των 11,3 kW προσφέρει πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε χρόνο 8,2 ωρών. Επίσης, με τη βοήθεια ενός ταχυφορτιστή DC με ισχύ 115 kW, το νέο E-Transit μπορεί να φορτίσει την μπαταρία του από το 10% έως και το 80% της χωρητικότητάς της σε 37 λεπτά.

Επιπρόσθετα, διαθέσιμη ως προαιρετική επιλογή διατίθεται μια ενσωματωμένη πηγή ισχύος 2,3 kW (10 Αmp), ώστε όλοι οι επαγγελματίες να μπορούν να επαναφορτίσουν ή να τροφοδοτήσουν ηλεκτρικά εργαλεία χειρός απευθείας από το εσωτερικό της καμπίνας ή από τον χώρο φόρτωσης του E-Transit Standard Range.

Για περαιτέρω βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του οχήματος, οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους ειδικά προγράμματα οδήγησης που είναι προσαρμοσμένα στο προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης του E-Transit. Για παράδειγμα, με το πρόγραμμα Eco είναι εφικτή η βελτιστοποιημένη χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας έως και 8-10% στην περίπτωση που το όχημα οδηγείται χωρίς φορτίο με έντονη επιτάχυνση ή με υψηλότερες ταχύτητες στον ανοιχτό δρόμο.

Το πρόγραμμα αυτό προσαρμόζει την τελική ταχύτητα κίνησης του E-Transit, την επιτάχυνση και βελτιστοποιεί την απόδοση του κλιματισμού με στόχο τη μεγιστοποίηση της διαθέσιμης αυτονομίας. Επίσης, το E-Transit διαθέτει τη λειτουργία Scheduled Pre-Conditioning, που επιτρέπει τον προγραμματισμό του συστήματος κλιματισμού ώστε να ρυθμίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία στην καμπίνα, ενώ το όχημα φορτίζεται, προκειμένου να μην επηρεάζεται η μέγιστη διαθέσιμη αυτονομία.

Πλήρης εξοπλισμός και μειωμένο λειτουργικό κόστος

Το E-Transit όχι μόνο συμβάλλει στη βιώσιμη λειτουργία των εταιρειών, αλλά προσφέρει επίσης και πολλά ακόμα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις μειώνοντας το κόστος ιδιοκτησίας από τις δαπάνες σέρβις μέχρι και 40% συγκριτικά με τα μοντέλα που εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους συντήρησης.

Ταυτόχρονα, προσφέρει στον στάνταρ εξοπλισμό του μια σειρά συστημάτων, τεχνολογιών και αξεσουάρ που εξασφαλίζουν άνεση και ασφάλεια, σε συνδυασμό με ευκολία για όλους τους επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα κεντρική οθόνη αφής 12’’ με SYNC 4, ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης, ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρονικό χειρόφρενο, επιλογέα μοχλού αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων τύπου Rotary Shifter, κουμπί εκκίνησης κινητήρα (Keyless Start), έγχρωμη οθόνη πίνακα οργάνων οδηγού, θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, τρία διαφορετικά Drive Modes (Normal, Eco, Slippery) και καλώδιο φόρτισης μπαταρίας παροχής 32 Amp.

Επισκεφτείτε το Επίσημο Δίκτυο Ford στην Ελλάδα για να γνωρίσετε από κοντά το ετοιμοπαράδοτο αμιγώς ηλεκτρικό Ford E-Transit, αλλά και να ενημερωθείτε για τις καινοτομίες, τις μεταφορικές ικανότητες και τα οφέλη για την αγορά του.

*Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975. Ελάχιστη προκαταβολή 20%, μέγιστη διάρκεια 48 μήνες, έξοδα δανείου 300€.