Αν νομίζεις ότι τα pick-up είναι απλά εργαλεία δουλειάς, αυτό το Ford F-450 έρχεται να σου αλλάξει γνώμη. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό επαγγελματικό όχημα, αλλά για μια μετατροπή με στόχο την πολυτέλεια.

Το συγκεκριμένο μοντέλο ξεκίνησε ως ένα κλασικό Ford F-450 Super Duty, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε σε μια πραγματική… υπερυψωμένη λιμουζίνα. Το μεταξόνιο έχει επιμηκυνθεί δραματικά, δημιουργώντας ένα αμάξωμα με έξι πόρτες και χώρους που θυμίζουν περισσότερο SUV πολυτελείας παρά pick-up. Το αποτέλεσμα είναι ένα επιβλητικό όχημα που δύσκολα περνά απαρατήρητο, είτε κινείται, είτε είναι σταματημένο.

Στο εσωτερικό, η εικόνα αλλάζει πλήρως σε σχέση με το «εργατικό» DNA του μοντέλου. Οι έως και 11 επιβάτες απολαμβάνουν δερμάτινες επενδύσεις υψηλής ποιότητας, ατομικά καθίσματα, ambient φωτισμό και εξοπλισμό ψυχαγωγίας που παραπέμπει σε VIP μεταφορές. Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα όχημα που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για άνεση και εντυπωσιασμό, έχοντας ξεχάσει τα εργοτάξια.

Κάτω από το καπό, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ακραία. Το F-450 εξοπλίζεται με τον γνωστό πετρελαιοκινητήρα PowerStroke V8 6,7 λίτρων, ο οποίος όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει δεχθεί σημαντικές παρεμβάσεις. Αντί για ένα turbo, διαθέτει πλέον διπλό σύστημα υπερτροφοδότησης, ενώ έχουν γίνει και επιπλέον βελτιώσεις, ανεβάζοντας την απόδοση πέρα από τα ήδη εντυπωσιακά εργοστασιακά νούμερα των 481 ίππων και 1.424 Nm ροπής (χωρίς ωστόσο να ανακοινώνονται τα νέα τελικά μεγέθη).

Φυσικά, ένα τέτοιο «θηρίο» έχει και… παράλογες απαιτήσεις σε καύσιμο. Έτσι, διαθέτει όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ρεζερβουάρ. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από το βασικό των 189 λίτρων, υπάρχει ένα επιπλέον 227 λίτρων και ακόμη ένα 284 λίτρων, ανεβάζοντας τη συνολική χωρητικότητα κοντά στα 700 λίτρα.

Το συγκεκριμένο F-450 πουλήθηκε σε δημοπρασία για ποσό που άγγιξε τα 400.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 370.000 ευρώ, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει κοινό που είναι διατεθειμένο να πληρώσει αδρά για κάτι πραγματικά ξεχωριστό.