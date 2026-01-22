Η Ford επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αγοράσετε το επόμενο αυτοκίνητο σας, συνδυάζοντας ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα με προνομιακούς όρους που κάνουν πιο προσιτή την απόκτηση ενός νέου Ford. Κάτι που ισχύει, είτε αυτό είναι ένα καθημερινό μοντέλο, είτε ένα από τα σύγχρονα ηλεκτρικά SUV της οικογένειας: Puma Gen-E, Capri, Explorer ή Mustang Mach-E. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ford Finance απευθύνεται κυρίως σε ιδιώτες με στόχο να μειώσει το κόστος κτήσης και να προσφέρει ξενοιασιά στην ιδιοκτησία του οχήματος.

Το βασικό χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει στο νέο πρόγραμμα είναι το ετήσιο προνομιακό επιτόκιο μόλις 0,9%, μια από τις πιο ανταγωνιστικές προσφορές στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή, που σε συνδυασμό με την 8ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect προσφέρει σιγουριά και οικονομία στον αγοραστή καθ’ όλη τη διάρκεια κατοχής του αυτοκινήτου.

Η χρηματοδότηση μέσω Ford Finance χωρίζεται σε διακριτές ενότητες, με πιο βασικό το πρόγραμμα για ιδιώτες, το οποίο καλύπτει όλα τα καινούργια επιβατικά και επαγγελματικά μοντέλα Ford και προσφέρει:

Σταθερό και ανταγωνιστικό επιτόκιο με ευέλικτους όρους, ώστε να έχετε ξεκάθαρη εικόνα του κόστους σε όλες τις δόσεις.

Ελάχιστη προκαταβολή από 15% και δυνατότητα επιλογής διάρκειας αποπληρωμής από 12 έως 84 μήνες, με σταθερές μηνιαίες δόσεις και τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης.

Στο τέλος του προγράμματος, εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι δόσεις, το αυτοκίνητο ανήκει αποκλειστικά σε εσάς.

Η διαδικασία είναι απλή και ξεκινά με την επιλογή του μοντέλου που σας ενδιαφέρει, την προκαταβολή που επιθυμείτε και την περίοδο χρηματοδότησης που ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας. Ο σύμβουλος πωλήσεων του επίσημου εμπόρου Ford υπολογίζει τις δόσεις με βάση τα στοιχεία αυτά και υποβάλλει προς έγκριση την πρόταση στη Ford Finance, με την τελική έγκριση να εξαρτάται από τις συνήθεις τραπεζικές προϋποθέσεις.

Παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, η Ford προσφέρει μέσα από την ενότητα προωθητικών προσφορών μια σειρά από πρόσθετες επιλογές και προσωποποιημένες λύσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικούς όρους ανάλογα με το μοντέλο ή την εποχή, δίνοντας σας ακόμα περισσότερα εργαλεία για να διαμορφώσετε το χρηματοδοτικό πακέτο που σας ταιριάζει.

Το Ford Finance είναι ουσιαστικά μια ολοκληρωμένη πρόταση που στοχεύει να σας φέρει πιο κοντά στο αυτοκίνητο που θέλετε, με όρους που μειώνουν το οικονομικό βάρος και εξασφαλίζουν σιγουριά, ιδιαίτερα αφού συνδυάζεται με τα σύγχρονα προγράμματα εγγύησης και υποστήριξης της μάρκας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και εξατομικευμένες προσφορές, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα χρηματοδοτήσεων της Ford, πατώντας ΕΔΩ.

