Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η ιδέα που είχαν οι κατασκευαστές της εταιρίας ήταν να δημιουργήσουν μια νέα Mustang Mach-E 100% ηλεκτρική, η οποία θα βασιζόταν στην Ford Mustang California Special του 1968. Το σχέδιο του υλοποιήθηκε με επιτυχία, το νέο αυτοκίνητο που ήδη είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη ονομάζεται Mustang Mach-E GT California Special και διαθέτει ότι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στην τεχνολογία.

Η Ford ανακοίνωσε τις αναβαθμίσεις για την αμιγώς ηλεκτρική Mustang Mach-E, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης της νέας έκδοσης GT California Special, η οποία αποτυπώνει το ελεύθερο πνεύμα της αμερικανικής Δυτικής Ακτής. Σημείωσε ότι με μία πλήρη φόρτιση, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ford, η αυτονομία είναι έως 615 km.

Οι νέες 20άρες ζάντες σε χρώμα Carbonised Grey φέρουν το λογότυπο GT/CS και σήματα με περίγραμμα στο νέο χρώμα Rave Blue, κάνοντας την νέα GT California Special να ξεχωρίζει. Στο καπό εκτείνεται μια μοναδική ρίγα που ξεχωρίζει τόσο για την επιγραφή California Special όσο και για τις ακτινωτές της γραμμές σε γκρι και μαύρη απόχρωση που παραπέμπουν σε ηλιοβασίλεμα – οι τελευταίες διανθίζονται από μία μπλε πινελιά που παραπέμπει με την σειρά της στον ωκεανό.

Στο εσωτερικό, η νέα Mustang Mach-E GT California Special τραβά την προσοχή με τα σπορ καθίσματα, τα οποία διαθέτουν επενδύσεις Navy Pier ActiveX και Miko, σε συνδυασμό με μπλε και ασημί διακοσμητική ρίγα. Η κεντρική κονσόλα και το τιμόνι είναι επίσης επενδυμένα με το συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας Navy ActiveX, το οποίο καθαρίζεται εύκολα, δεν λεκιάζει και είναι πιο ανθεκτικό από το δέρμα.

«Η Mustang Mach-E GT California Special φέρνει την θρυλική ψυχή της αμερικανικής Δυτικής Ακτής στην Γηραιά Ήπειρο, προσφέροντας στους πελάτες της Ford έναν μοναδικό τρόπο να απολαύσουν το εμβληματικό ηλεκτρικό μας μοντέλο», δήλωσε ο Christian Weingaerter, general manager Passenger Vehicles, Ford Europe. «Η έκδοση GT California Special και οι τελευταίες αναβαθμίσεις αποτελούν μέρος της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών της Mustang Mach-E, είτε μέσω της προσφοράς νέων εκδόσεων, είτε μέσω ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού και αναβαθμίσεων στο hardware».

Περαιτέρω βελτιώσεις σε όλη τη γκάμα της Mustang Mach-E

Η γκάμα της Mustang Mach-E έχει επίσης αναβαθμιστεί. Τα νέα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης των εκδόσεων Premium Extended Range αυξάνουν την αυτονομία στις τετρακίνητες και πισωκίνητες παραλλαγές κατά 5 και 15 km, φτάνοντας αντίστοιχα στα 555 και 615 km.

Η τεχνολογία Clear Exit Assist της Ford, η οποία χρησιμοποιεί αισθητήρες για την ανίχνευση ποδηλατών, σκούτερ και πεζών που πλησιάζουν από πίσω, έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τα «ατυχήματα πόρτας» προειδοποιώντας εάν μια από αυτές πρόκειται να ανοίξει τη στιγμή που κάποιος περνά. Αυτή η τεχνολογία προσφέρεται τώρα ως στοιχείο του στάνταρ εξοπλισμού του πακέτου συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), μαζί με τα Intelligent Adaptive Cruise Control, 2 Pre-Collision Assist, 2 Blind Spot Information System & Cross Traffic Alert 2 και Evasive Steering Assist.

Η λειτουργία BlueCruise είναι προς το παρόν διαθέσιμη για πελάτες με κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα και έχει εγκριθεί για χρήση στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία (δεν διατίθεται στη Βόρεια Ιρλανδία), τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία.

Οι πελάτες της Mustang Mach-E έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο νέα εντυπωσιακά χρώματα: το δυναμικό και σπορ Race Red και το Adriatic Blue-Green, ένα μοναδικό μεταλλικό χρώμα με βαθιές αποχρώσεις.

Η Mustang Mach-E πρωτοπορεί, καθώς είναι το πρώτο μοντέλο που προσφέρει την τεχνολογία BlueCruise 3 της Ford, η οποία επιτρέπει στους οδηγούς να απομακρύουν τα χέρια τους από το τιμόνι όταν ταξιδεύουν σε καθορισμένες Μπλε Ζώνες (Blue Zones). Η τεχνολογία αυτή προσφέρεται και σε επιλεγμένα μοντέλα των Puma, Ranger PHEV και Kuga.