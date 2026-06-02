Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η νέα γενιά των ηλεκτρικών και υβριδικών επιβατικών μοντέλων της Ford έχει «στηθεί» από τις πληροφορίες που παίρνουν οι μηχανικοί των αγωνιστικών αυτοκινήτων που συμμετέχουν στους αγώνες ράλλυ. Εκεί τα αυτοκίνητα δοκιμάζονται στο όριο. Και από εκεί οι μηχανικοί και σχεδιαστές αντλούν χρήσιμες πληροφορίες και τις μεταφέρουν στη συνέχεια στα οικογενειακά αυτοκίνητα. Αυτά που εμείς οδηγούμε.

Στη συνέχεια τα επιβατικά αυτοκίνητα πριν βγουν στην παραγωγή διανύουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στους πιο δύσκολους δρόμους της Ευρώπης. Γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και στη συνέχεια τα μοντέλα της Ford παίρνουν το δρόμο για τα εργοστάσια παραγωγής.

Ανώτερο στέλεχος της Ford δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία που ακολουθείται. «Τα οχήματα της Ford δεν σχεδιάζονται απλώς κα μόνο για να τα «καταφέρνουν», αλλά για να αποδίδουν σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις: τους απαιτητικούς δρόμους της Ευρώπης. Από τις φιδίσιες αλπικές διαδρομές μέχρι τα πλακόστρωτα σοκάκια, τους αυτοκινητόδρομους υψηλής ταχύτητας και τους παγωμένους δρόμους της Σκανδιναβίας, η ποικιλία είναι τεράστια».

Οι δύσκολοι ευρωπαϊκοί δρόμοι ενέπνευσαν τόσο τους μηχανικούς και όσο και τους οδηγούς που συμμετέχουν στις δύσκολες δοκιμασίες για να βελτιώσουν τα μοντέλα τους. Να γίνουν πιο ασφαλή, πιο οικονομικά στην οδήγηση και να είναι ευχάριστα στους νέους αγοραστές.

Λίγα μέρη προσφέρουν μια τόσο μεγάλη ποικιλία εδαφών που κάλλιστα μπορεί να περιλαμβάνει από ασφάλτινες και χωμάτινες διαδρομές μέχρι λιθόστρωτους δρόμους, αλλά και παγωμένες και πετρώδεις επιφάνειες – πολλές φορές μάλιστα να χρειαστεί να περάσεις καν τα σύνορα μιας χώρας. Οι δρόμοι που διασχίζουν βουνά και κοιλάδες απαιτούν ακρίβεια, έλεγχο και άμεση απόκριση τόσο από το όχημα όσο και από τον οδηγό.

Αυτοί οι δρόμοι δοκιμάζουν κάθε όχημα, μεταφέροντας διαρκώς ερεθίσματα που ξεχωρίζουν γρήγορα τα καλά από τα πραγματικά εξαιρετικά. Παράλληλα, η ίδια η οδηγική εμπειρία απαιτεί ο ήχος, η αίσθηση και η δυναμική του αυτοκινήτου να «δένουν» με τον δρόμο και να ενισχύουν τη σύνδεση ανάμεσα στον οδηγό και το όχημα.

Για κάποιους, αυτοί οι δρόμοι είναι μια πρόκληση που προσπαθούν να αποφύγουν. Για τη Ford, όμως, αποτελούν πηγή έμπνευσης. Οι δοκιμές των οχημάτων σε αυτές τις σύνθετες συνθήκες είναι απαραίτητες για να αναδειχθεί ο πραγματικός χαρακτήρας και οι δυνατότητές τους.

Για παράδειγμα, για να «αντιμετωπίσει» κανείς μια φουρκέτα με χαμηλό συντελεστή πρόσφυσης αυτό που χρειάζεται είναι ένα όχημα που δεν ακολουθεί απλώς τον δρόμο, αλλά τον ελέγχει. Ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο να αναζωπυρώσει τη σύνδεση του ανθρώπου με την οδήγηση.

Αυτή η πρόκληση συνεχίζει να εμπνέει τους μηχανικούς και τους σχεδιαστές της Ford κάνοντας του καλύτερους. Η Ευρώπη αποτελεί εδώ και χρόνια το απόλυτο πεδίο δοκιμών για την Ford, γι’ αυτό και πολλές από τις εγκαταστάσεις δοκιμών της σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσομοιώνουν τις οδικές συνθήκες της Ευρώπης.

Η Ford έχει αγκαλιάσει διαχρονικά αυτή την πρόκληση – και αυτό αποτελεί μέρος του DNA της. Σήμερα, επιστρέφει σε αυτό που κάνει καλύτερα: τη δημιουργία οχημάτων ικανών να κατακτούν μερικούς από τους πιο απαιτητικούς δρόμους του πλανήτη.

Αυτή η νέα γενιά παντρεύει το αδάμαστο πνεύμα και την ψυχή της εμβληματικής Mustang (πιστοποιημένες εκπομπές CO2 273-282 g/km και πιστοποιημένη κατανάλωση καυσίμου 12,0-12,4 l/100 km WLTP) με την απαράμιλλη αντοχή του Ranger Raptor (πιστοποιημένες εκπομπές CO2 315 g/km WLTP και πιστοποιημένη κατανάλωση καυσίμου 13,8 l/100 km (WLTP) και την ικανότητά του να πηγαίνει παντού. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα σειρά μοντέλων που δεν αρκείται στο να κινείται σε χωματόδρομους ή στις απαιτητικές στροφές ενός ορεινού δικτύου – αυτή η γενιά έχει σχεδιαστεί για να τις κατακτά.

Η Ford εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου οι επιδόσεις δεν ορίζονται μόνο από την ταχύτητα του αυτοκινήτου στην ευθεία, αλλά και από την απόλαυση στις στροφές, την αυτοπεποίθηση στο χώμα και την ικανότητά του να αντεπεξέρχεται σε κάθε οδηγική πρόκληση.

Αυτοί είναι οι δρόμοι που λατρεύει η Ford. Αυτά είναι τα καινούργια οχήματα. Οι νέοι αγοραστές που βιώνουν τη σύνδεση της τεχνολογίας και της οδηγικής εμπειρίας είναι αυτοί που στο τέλος δίνουν με την εκτίμηση που κάνουν τη συνέχεια για τις νέες βελτιώσεις.