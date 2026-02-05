Μια κολοσσιαία βιομηχανική «συμμαχία» (σε παγκόσμιο επίπεδο) φαίνεται πως εξελίσσεται μεταξύ της Ford και της κινεζικής Geely. Ένα deal που θα έχει τη δύναμη να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται, διακινούνται και κοστολογούνται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με αξιόπιστες αναφορές από Reuters και διεθνή μέσα, οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για μια ενδεχόμενη βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία, η οποία περιλαμβάνει τόσο την κοινή χρήση εργοστασιακών δυνατοτήτων όσο και τη σύμπραξη στην ανάπτυξη αυτοκινητιστικών τεχνολογιών.

Το εργοστάσιο-κλειδί στην Ευρώπη

Η κεντρική ιδέα που βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών αφορά την πιθανότητα η Geely να χρησιμοποιήσει την παραγωγική ικανότητα της Ford σε ευρωπαϊκό έδαφος για να κατασκευάζει οχήματα για την εγχώρια αγορά (κυρίως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητά της). Από τις αναφορές προκύπτει ότι εργοστάσια όπως αυτό της Valencia στην Ισπανία θεωρούνται υποψήφια για μια τέτοια συμφωνία, καθώς πρόκειται για ένα «κέντρο» που σήμερα παράγει λιγότερα οχήματα από τη δυναμικότητά του και θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για νέα μοντέλα.

Αν αυτή η συμφωνία προχωρήσει, η Geely θα μπορέσει ουσιαστικά να επιλύσει έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες στην ευρωπαϊκή αγορά EV: την αποφυγή υψηλών δασμών στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Με την κατασκευή στην ΕΕ, η Geely θα αποκτήσει ουσιαστικά εγχώρια παραγωγή, κάτι που ανοίγει την πόρτα για χαμηλότερες τιμές και πιο ανταγωνιστικό προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τεχνολογία και ανταλλαγή γνώσης

Οι συνομιλίες δεν περιορίζονται μόνο στην παραγωγή καθώς οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει και πιθανή κοινή ανάπτυξη τεχνολογιών όπως συστήματα αυτόνομης οδήγησης και υποβοήθησης. Η Geely έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικό τεχνολογικό υπόβαθρο μέσω των θυγατρικών της (Volvo, Lotus, Polestar, Lynk & Co), αλλά και εταιρειών που ειδικεύονται σε λογισμικό αυτοκινήτου. Η Ford, από την πλευρά της, θέλει να ενισχύσει την τεχνολογική της θέση στον χώρο των EV και ADAS συστημάτων για να ανταγωνιστεί τόσο τις κινεζικές μάρκες όσο και τις ευρωπαϊκές.

Από τη μία η Ford βλέπει τις εγκαταστάσεις της να λειτουργούν κάτω από το δυναμικό τους, από την άλλη η Geely βλέπει στην Ευρώπη μια τεράστια αγορά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με αυξανόμενο μερίδιο των πωλήσεων για κινεζικές μάρκες τα τελευταία χρόνια (στοιχείο που ενισχύει την ανάγκη της για τοπική παραγωγή και εγγυήσεις απέναντι σε δασμολογικά εμπόδια).

Τι σημαίνει για την Ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου

Μια πιθανή συμφωνία Ford–Geely στην Ευρώπη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους για συνεργασίες σε μια εποχή που τα EV και οι τεχνολογικές επενδύσεις απαιτούν όλο και μεγαλύτερα κεφάλαια.

Παρότι οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, η κίνηση αυτή καταγράφεται από τους αναλυτές ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ανοίγματα στον χώρο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, ενισχύοντας την αντίληψη πως η Ευρώπη μπορεί να γίνει πεδίο συνεργασιών που θα αναδιαμορφώσουν την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων για την επόμενη δεκαετία.