Τι περιμένει ένας οικογενειάρχης από ένα μεσαίο SUV εκτός από ασφάλεια και αξιοπιστία; Περιμένει καλή οδική συμπεριφορά, οικονομικές μετακινήσεις και ευκολία στην τιμή απόκτησης του νέου του αυτοκινήτου.

Ένα από τα καλά αυτοκίνητα της αγοράς είναι το νέο Ford Kuga FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) που έρχεται όχι απλώς να λύσει αυτή την εξίσωση, αλλά να επαναπροσδιορίσει το τι περιμένουμε από ένα μεσαίο SUV, , συνδυάζοντας την απολαυστική οδική συμπεριφορά της Ford με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία.

Ευρωπαϊκό DNA και έξυπνη χωροταξία

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας, το Kuga FHEV είναι «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα του Ευρωπαίου οδηγού. Το μεγάλο του ατού κρύβεται στην καμπίνα του, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει με περισσή άνεση έως και πέντε επιβάτες. Το μυστικό της κορυφαίας ευελιξίας του ακούει στο όνομα «συρόμενο πίσω κάθισμα». Αυτή η έξυπνη λύση επιτρέπει στον οδηγό να αυξομειώνει το χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών ή, εναλλακτικά, να εκτοξεύει τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ στα 553 λίτρα, καλύπτοντας με την ίδια ευκολία από τις καθημερινές υποχρεώσεις ρουτίνας μέχρι τις απαιτητικές καλοκαιρινές διακοπές.

Υβριδική υπεροχή με 180 ίππους και χωρίς το άγχος της φόρτισης

Κάτω από το μυώδες καπό κρύβεται ένα εξελιγμένο, αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα που αποδίδει συνδυαστικά 180 ίππους.

Στο αστικό περιβάλλον, το Kuga FHEV εντυπωσιάζει: ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, επιτρέποντας την αθόρυβη και οικονομική ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες, δίχως να απαιτείται ποτέ φόρτιση από εξωτερική πηγή. Η παρουσία του αυτόματου κιβωτίου συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων (CVT) εγγυάται μεταξένια ποιότητα κύλισης και απόλυτη ξεκούραση στην κίνηση της πόλης.

Όταν το Kuga FHEV βρεθεί στον αυτοκινητόδρομο εξακολουθεί να είναι ένα ευχάριστο και ταξιδιάρικο αυτοκίνητο. Η καλή ηχομόνωση συμβάλει στις ξεκούραστες μετακινήσεις. Ακόμη ο συνδυασμός του θερμικού κινητήρα με το ηλεκτρικό μοτέρ παρέχει άφθονη δύναμη για ασφαλή προσπεράσματα.

Είναι εφοδιασμένο με κορυφαία συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) που εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή οδική συμπεριφορά. Ο οδηγός εκτιμά την ακρίβεια στο τιμόνι, την στιβαρότητα στο αμάξωμα και τον σπορ χαρακτήρα που σπάνια συναντάς σε οικογενειακά οχήματα αυτής της κατηγορίας.

Τιμή που αλλάζει τα δεδομένα της κατηγορίας

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο όμως είναι η τοποθέτησή του στην ελληνική αγορά. Με τη νέα, άκρως επιθετική τιμή των 31.494 ευρώ , το ετοιμοπαράδοτο Kuga FHEV μπαίνει στα χωράφια των απλών βενζινοκίνητων εκδόσεων, εκδημοκρατίζοντας την premium υβριδική τεχνολογία.

Αν σε αυτό το κόστος κτήσης προσθέσετε το μειωμένο κόστος καυσίμου στην καθημερινότητα και το γεγονός ότι οι χαμηλές εκπομπές CO2 (μόλις 122 gr/km) το απαλλάσσουν πλήρως από τα τέλη κυκλοφορίας, το Ford Kuga FHEV αποτελεί σήμερα μια από τις πιο έξυπνες και ολοκληρωμένες αγορές στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

Τέλος η Ford δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους πελάτες να επιλέξουν το χρησμοδοτικό πρόγραμμα που τους διευκολύνει. Μπορείτε να δείτε τα προγράμματα στο Ford Finance με χαμηλότοκο επιτόκιο, η και μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, με εξαιρετικά ανταγωνιστικό μηνιαίο μίσθωμα.