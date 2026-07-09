Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Με τη δυναμική του σχεδίαση, την υψηλή θέση οδήγησης και την ποιοτική κατασκευή του, το Ford Kuga FHEV προσφέρει όλα όσα περιμένουν οι πελάτες από ένα σύγχρονο όχημα με χαρακτήρα SUV. Αν εξαιρέσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου με την περιμετρική ορατότητα και τη χαρακτηριστική οδηγική συμπεριφορά που έχουν τα μοντέλα της Ford και επικεντρωθούμε στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τις διαφορές. Το γενικό σύνολο εμπνέει αυτοπεποίθηση και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.

Οι οδηγοί που αποφεύγουν την ηλεκτροκίνηση βρίσκουν τα υβριδικά συστήματα πιο προσιτά για την ελληνική πραγματικότητα. Στο Kuga FΗΕV, το υβριδικό σύστημα κίνησης έχει εξελιχθεί από την Ford με γνώμονα να προσφέρει οικονομία και επιδόσεις. Στην καρδιά του βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας μεγάλου κυβισμού, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τον θερμοδυναμικό κύκλο Atkinson – μία λύση που αξιοποιείται με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στα πλέον σύγχρονα υβριδικά συστήματα κίνησης.

Σε σχέση με ένα τυπικό κινητήρα που λειτουργεί με τον παραδοσιακό κύκλο Otto, αυτή η τεχνολογία καύσης εξασφαλίζει υψηλότερη θερμική απόδοση αλλά και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας του καυσίμου, με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και τη μείωση των εκπομπών CO₂.

Το Ford Kuga FHEV προσφέρει μια μοναδική σχέση τιμής/αξίας και συνολικού κόστους χρήσης. Και για αυτό σήμερα είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία του, συνδυάζοντας όσο κανένα άλλο την προηγμένη υβριδική τεχνολογία με την πολυμορφικότητα και τον SUV χαρακτήρα.

Ο κινητήρας 2,5 λίτρων συνεργάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, καθώς και με μία μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 1,1 kWh που επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε εξωτερική πηγή για τη φόρτισή της.

Ο 4κύλινδρος κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλουν. Με την συνδυαστική του απόδοση να ανέρχεται στους 183 ίππους, το υβριδικό αυτό σύστημα προσφέρει όχι μόνο άμεση επιτάχυνση και ομαλή λειτουργία, αλλά και υψηλή οδηγική άνεση, με το προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας να επιλέγει συνεχώς τον αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας. Αυτό επιτρέπει στο υβριδικό Kuga 2.5L FHEV να κινείται για το 64% των καθημερινών διαδρομών αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, έχοντας στο πλευρό του ένα αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα και ευκολία στην οδήγηση σε όλες τις συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, η πρακτικότητα και πολυμορφικότητα αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Ford Kuga FHEV. Η ευρύχωρη καμπίνα του, οι άνετοι χώροι για όλους τους επιβάτες και τα συρόμενα πίσω καθίσματα εξασφαλίζουν εύκολη προσαρμογή του εσωτερικού στις εκάστοτε ανάγκες, αυξάνοντας είτε τον χώρο για τα πόδια είτε τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών. Έτσι, το υβριδικό Ford Kuga ανταποκρίνεται με την ίδια ευκολία στις χωροταξικές απαιτήσεις της καθημερινότητας αλλά και στις μεταφορικές ανάγκες ολόκληρης της οικογένειες στα μεγάλα ταξίδια, προσφέροντας κορυφαία λειτουργικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Η τιμή του είναι χαμηλή (31.494 ευρώ) αλλά μειωμένο είναι και το κόστος χρήσης ενώ υπάρχουν και οι προνομιακοί όροι απόκτησης.

Με αυτή την τιμή το Kuga FHEV τοποθετείται στα επίπεδα κόστους της βενζινοκίνητης έκδοσης καθιστώντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία ακόμη πιο προσιτή για όλους εκείνους που αναζητούν σήμερα ένα εξαιρετικά αποδοτικό, ευρύχωρο και προηγμένο οικογενειακό SUV. Παρά τον κυβισμό των 2,5 λίτρων, το νέο φορολογικό πλαίσιο διαμορφώνει την ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) στα 2.000€, ενώ και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης περιορίζεται στα μόλις 100€. Παράλληλα, χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO2 που φτάνουν μόλις τα 122 gr/km, τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά, ολοκληρώνοντας ένα πακέτο που καθιστά το Ford Kuga FHEV μία από τις πιο συμφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

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