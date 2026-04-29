Το πώς φαντάζεται κανείς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλάζει δραματικά όταν μπαίνει στο κάδρο η νέα Mustang Cobra Jet 2200. Η Ford δεν περιορίστηκε σε μια απλή εξέλιξη του ήδη εντυπωσιακού Cobra Jet 1800, αλλά δημιούργησε ένα ολοκαίνουργιο καθαρόαιμο dragster που φτάνει σε επίπεδα επιδόσεων που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητα.

Η ονομασία του δεν είναι τυχαία, καθώς αποδίδει 2.200 ίππους στους τροχούς, μαζί με τεράστια ροπή που ξεπερνά τα 1.762 Nm ροπής. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ford έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αντί να αυξήσει την πολυπλοκότητα, την μείωσε, καθώς το νέο μοντέλο χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες αντί για τέσσερις (όπως ο προκάτοχός του), ενώ παράλληλα είναι σημαντικά ελαφρύτερο, κάτι που μεταφράζεται σε ακόμα καλύτερη επιτάχυνση και αποδοτικότητα στην ευθεία.

Στην πράξη, το Cobra Jet 2200 δεν άργησε να αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Σε συνθήκες αγώνα, κατέγραψε χρόνο περίπου 6,8 δευτερόλεπτα στο 400άρι, με ταχύτητα εξόδου που ξεπέρασε τα 350χλμ./ώρα. Πρόκειται για επιδόσεις που το τοποθετούν στην κορυφή των ηλεκτρικών dragster παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω ακόμα και εξωτικά hypercars.

It’s official: The Ford Racing Mustang Cobra Jet 2200 has clocked a new record time of 6.87 at 221 mph – now the quickest electric car on the planet.#FordRacing pic.twitter.com/drmvH2XRp6 — Ford Racing (@FordRacing) April 25, 2026



Η εξέλιξή του πάντως δεν περιορίζεται μόνο στην ισχύ. Η Ford έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του βάρους, βελτιώνοντας παράλληλα τη διαχείριση της ενέργειας και την αποδοτικότητα του συστήματος μετάδοσης. Ταυτόχρονα, έχουν ενσωματωθεί προηγμένα συστήματα ασφάλειας υψηλής τάσης, που μπορούν να διακόψουν άμεσα την παροχή ενέργειας σε περίπτωση ανάγκης, κάτι απαραίτητο για ένα όχημα με τέτοια χαρακτηριστικά.

Το Mustang Cobra Jet 2200 δεν είναι ένα μοντέλο παραγωγής ούτε ένα απλό concept για εντυπωσιασμό. Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση για το τι μπορεί να πετύχει-“ξεκλειδώσει” η ηλεκτροκίνηση, η οποία δεν αποτελεί πλέον μόνο μια λύση για την καθημερινότητα, αλλά μπορεί να εκφράσει και την απόλυτη μορφή επιδόσεων.