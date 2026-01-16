Η Ford παρουσιάζει τη νέα Mustang Dark Horse SC, τη νέα υπερεκδοχή του μοντέλου, που ανεβάζει την αίσθηση, την απόδοση και τη σύνδεση με το αγωνιστικό DNA της μάρκας, σε νέο επίπεδο. Η SC, ακρώνυμο για Supercharged, έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στην ήδη ισχυρή Dark Horse (δείτε τη δοκιμή του Zougla.gr ΕΔΩ) και την εξωπραγματική Mustang GTD, προσφέροντας σε πιο «προσιτό» πακέτο, κορυφαίο performance πακέτο και μια πολύπλευρη εμπειρία πίστας-δρόμου.

Στον πυρήνα του νέου μοντέλου βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος V8 5,2 λίτρων “Predator” κινητήρας (η ίδια μονάδα που χρησιμοποιεί και η Ford GTD) συνδυασμένος με εφτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT). Η Ford δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει επίσημους αριθμούς ιπποδύναμης και ροπής, αλλά οι ενδείξεις από τη GTD (πάνω από 815 άλογα) και το ιστορικό Shelby GT500 δείχνουν ότι η έκδοση SC θα αποδίδει περίπου 700 άλογα.

Καρδιά που… «δαγκώνει»

Η Mustang Dark Horse SC δεν είναι απλώς μια πιο ισχυρή Dark Horse, καθώς έχει ενισχυμένη δομή και κατευθυνόμενη μηχανική απόδοση. Στις βασικές αναβαθμίσεις περιλαμβάνονται:

MagneRide® προσωποποιημένη ανάρτηση, με προγράμματα ρύθμισης εμπνευσμένα από την πίστα

Brembo φρένα με έξι πιστόνια εμπρός και τέσσερα πίσω (carbon-ceramic προαιρετικά μέσω Track Pack)

Ειδικά Michelin Pilot Sport Cup 2 R ελαστικά και 20″ carbon-fiber ζάντες

Μεγαλύτερες εισαγωγές ψύξης, νέο καπό και ανασχεδιασμένο διαχύτης πίσω, που σε συνδυασμό με το πίσω φτερό και την αεροτομή, παράγουν 300+ κιλά κάθετης δύναμης στα 290χλμ./ώρα

Προηγμένο traction control και ESC modes, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους απενεργοποίησης του ESC για τους πιο απαιτητικούς οδηγούς

Κοκτέιλ τεχνολογίας και οδήγησης

Στο εσωτερικό, η Mustang Dark Horse SC υιοθετεί στοιχεία από τη GTD όπως flat-bottom τιμόνι με ενσωματωμένα controls, Alcantara & carbon-fiber accents και προαιρετικά Recaro sport καθίσματα, προσφέροντας οδηγική αμεσότητα και σπορ στήσιμο.

Παρά το μοτέρ-τέρας και την αγωνιστική της υπόσταση, η SC παραμένει φτιαγμένη και για το δρόμο με τεχνολογίες ασφάλειας και άνεσης που την κάνουν λειτουργική και στην καθημερινή χρήση πέρα από τις track days.

Οι παραγγελίες ανοίγουν την άνοιξη του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται αυτό το καλοκαίρι, ενώ η τιμή ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Ford. Αναλυτές και δημοσιογραφικές προβλέψεις συζητούν τιμή πιθανόν κοντά στα 90.000 ευρώ.

Μία Mustang για την επόμενη γενιά petrolheads

Η Dark Horse SC αποτελεί μια σαφή δήλωση: η Ford θέλει να συνδέσει την παράδοση της Mustang με τη σύγχρονη φιλοσοφία «race-to-road», ενισχύοντας το κύρος του μοντέλου ως εργαλείο πίστας και δρόμου μαζί. Η επιλογή μάλιστα να μην χρησιμοποιηθεί το όνομα “Shelby” σε αυτό το πλαίσιο δείχνει ότι η νέα Dark Horse θέλει να χτίσει τη δική της παράδοση, βασισμένη σε σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση, όχι μόνο κληρονομιά.