Η ζωή και η αξιοπιστία των μπαταριών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες για πολλούς οδηγούς. Ωστόσο, μια Ford Mustang Mach-E στις ΗΠΑ φαίνεται να αποδεικνύει στην πράξη ότι οι φόβοι αυτοί, τουλάχιστον για τα ηλεκτρικά μοντέλα της Ford, δεν έχουν κανέναν λόγο ύπαρξης.

Ο ιδιοκτήτης του EV SUV, David Blenkle, χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό SUV καθημερινά για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, και μέσα σε λίγα χρόνια έχει διανύσει περισσότερα από 316.000 μίλια, δηλαδή περίπου 508.000 χιλιόμετρα, με το ίδιο αυτοκίνητο.

Η μπαταρία μετά από μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο η τεράστια απόσταση που έχει καλύψει το αυτοκίνητο, αλλά και η κατάσταση της μπαταρίας. Παρά το μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα, η Mustang Mach-E εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την εργοστασιακή μπαταρία, η οποία έχει παρουσιάσει μόλις περίπου 8% απώλεια χωρητικότητας. Αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρικό SUV εξακολουθεί να προσφέρει αυτονομία κοντά στα 480 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, τιμή που παραμένει εντυπωσιακή, ακόμη και μετά από τόσο μεγάλη χρήση.

Παρά το γεγονός ότι έχει καλύψει πάνω από μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα, το αυτοκίνητο δεν έχει χρειαστεί σοβαρές επισκευές. Η συντήρηση περιορίστηκε κυρίως σε αλλαγές φίλτρων καμπίνας, αντικατάσταση (και μπρος πίσω) ελαστικών και τυπικούς προγραμματισμένους γενικούς τεχνικούς ελέγχους στο επίσημο δίκτυο της Ford.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το αυτοκίνητο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ακόμη και τα αρχικά τακάκια φρένων, χάρη στη λειτουργία ανάκτησης ενέργειας (regenerative braking) που μειώνει σημαντικά τη φθορά των φρένων.

Πώς διατηρείται η μπαταρία σε καλή κατάσταση

Ο ιδιοκτήτης ακολουθεί μια απλή, αλλά σημαντική πρακτική, για τη μακροζωία της μπαταρίας: φορτίζει συνήθως μέχρι περίπου το 90% και τις περισσότερες φορές το κάνει στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε ημέρες με μεγαλύτερες διαδρομές χρησιμοποιεί ταχυφορτιστές για συμπληρωματική φόρτιση.

Τι λέει η Ford για τη διάρκεια ζωής

Η Ford έχει δηλώσει ότι η μπαταρία της Mustang Mach-E έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί περίπου 90% της χωρητικότητάς της μετά από 160.000 χιλιόμετρα, ενώ ο στόχος ζωής της ξεπερνά τα 10 χρόνια χρήσης. Το συγκεκριμένο παράδειγμα όμως δείχνει ότι, στην πράξη, η διάρκεια ζωής μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Ένα πραγματικό τεστ αντοχής

Η Mustang Mach-E του Blenkle αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πραγματικής χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Με πάνω από 500.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ, το ηλεκτρικό SUV της Ford αποδεικνύει ότι οι σύγχρονες μπαταρίες μπορούν να αντέξουν πολύ περισσότερο απ’ όσο πολλοί πιστεύουν.

Και αν κάτι γίνεται ξεκάθαρο από αυτή την ιστορία, είναι ότι η τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων εξελίσσεται γρήγορα, με την αξιοπιστία να αποτελεί πλέον ένα από τα μεγάλα τους πλεονεκτήματα.

Πηγή: Carscoops