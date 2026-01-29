Ένα μέρος από τις δεσμεύσεις της Ford είναι η διαρκή βελτίωση σε ολόκληρη τη γκάμα των οχημάτων της. Ακόμη και αν ένα μοντέλο είναι πετυχημένο, συνεχίζεται η εξέλιξη του ώστε να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό.

Για παράδειγμα τόσο το Capri όσο και το Explorer εξελίχθηκαν στις εκδόσεις Standard Range. Στις εκδόσεις Standard Range, το Explorer, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της εταιρείας και το Capri, το σπορ crossover, θα έχουν πλέον μια νέα επιλογή μπαταρίας και αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα.

Οι βελτιώσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους νέους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων μοντέλων ακόμη καλύτερες επιδόσεις, ενισχυμένη ισχύ και ροπή αλλά και μεγαλύτερη αυτονομία.

Το αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης προσφέρει βελτιωμένη έως και 70 km αυτονομία για τα μοντέλα Capri Standard Range και Explorer Standard Range. Με αυξημένη αυτονομία έως και 17%, το Explorer Standard Range προσφέρει πλέον εμβέλεια έως και 444 km. με μια πλήρη φόρτιση και το Capri Standard Range έως και 464 km.

Πέρα από την μεγαλύτερη αυτονομία, οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν και τις επιδόσεις, με την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα να αυξάνεται στους 190 PS και τη ροπή στα 350 Nm. Τόσο το Capri όσο και το Explorer στις εκδόσεις Standard Range είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,0 δευτερόλεπτα, προσφέροντας ακόμα πιο άμεση απόκριση και μια πιο δυναμική οδηγική εμπειρία.

Ο Jon Williams, general manager, Ford Blue & Model e, Europe είπε σχετικά:

«Με την αναβάθμιση των Explorer και Capri με την τεχνολογία μπαταριών LFP αυξάνουμε την αυτονομία και την ανθεκτικότητα, διατηρώντας παράλληλα τα προσιτά επίπεδα τιμών για τους πελάτες μας. Η χρήση πρωτοποριακών καινοτομιών για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο ικανού προϊόντος χωρίς συμβιβασμούς είναι ο ορισμός της συνεχούς βελτίωσης. Η επέκταση της αυτονομίας κατά έως και 70 km στις προσιτές εκδόσεις Standard Range θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερους οδηγούς να κάνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.»

Βασικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι η υιοθέτηση μπαταριών με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η οποία όχι μόνο προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και μειώνει την εξάρτηση από πρώτες ύλες υψηλής ζήτησης, αλλά επιτρέπει επίσης στους πελάτες να φορτίζουν τακτικά την μπαταρία στο 100% της χωρητικότητάς της χωρίς να ανησυχούν για τη φθορά της. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία, μειώνοντας την ανάγκη για συχνή φόρτιση και καθιστώντας τα μακρινά ταξίδια πιο άνετα.

H εταιρεία ακολουθώντας το αυθεντικό σχεδιαστικό DNA, βελτιώνει διαρκώς ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της για να προσφέρει ακόμη πιο δυναμική οδήγηση.