Η Ford Mustang Mach-E δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι γνωστή κυρίως από την εντυπωσιακή της σχεδίαση που παραμένει πιστή τόσο στη φιλοσοφία όσο και στο απαράμιλλο DNA του εμβληματικού ονόματος Mustang.

Στη νέα εποχή της ηλεκτρικής κινητικότητας, η Ford εξελίσσει την Mustang Mach-E με στόχο η προηγμένη τεχνολογία να συνυπάρχει με τη σπορ οδήγηση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων οδηγών. Οι ιδιοκτήτες των Mustang μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι τόσο από την άνεση όσο και την χρηστικότητα του αμερικάνικου αυτοκινήτου.

Ανάρτηση και σπορ συμπεριφορά

Οι τεχνικοί στο εργοστάσιο της Ford κάνουν διαρκώς δοκιμές για να πετύχουν τον τέλειο συνδυασμό. Την άνεση και την ασφάλεια. Η ανάρτηση της ηλεκτρικής Mustang Mach-E έχει εξελιχθεί με στόχο να προσφέρει ομαλή κύλιση σε συνδυασμό με ακρίβεια, έλεγχο και σπορ αίσθηση. Εξισορροπώντας ιδανικά ανάμεσα στον δυναμισμό και την οδηγική άνεση, προσφέρει πολιτισμένη λειτουργία σε αστικό περιβάλλον, χωρίς ταυτόχρονα να στερεί από τον οδηγό την απόλαυση τόσο στον ανοιχτό δρόμο όσο και στο επαρχιακό δίκτυο.

Η νέα, βελτιωμένη ρύθμιση της πίσω ανάρτησης προσφέρει ακόμα πιο ομαλή κύλιση και άνεση για τους πίσω επιβάτες, διατηρώντας ταυτόχρονα τα κορυφαία επίπεδα οδηγικής συμπεριφοράς που την έκαναν να ξεχωρίζει έναντι του ανταγωνισμού από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε.

Για τους πολύ απαιτητικούς οδηγούς που είναι κάτοχοι της κορυφαίας έκδοσης GT, η Ford εξοπλίζει το γρήγορο ηλεκτρικό της pony με το καινοτόμο σύστημα ανάρτησης MagneRide, το οποίο προσφέρει απόσβεση που προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο έως και 1.000 φορές το δευτερόλεπτο.

Στο φρενάρισμα

Είναι σημαντικό ο οδηγός να αισθάνεται απόλυτη ασφάλεια και όταν φρενάρει. Ένα ηλεκτρικό SUV με τον σπορ χαρακτήρα της Mustang Mach-E δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει ένα κορυφαίο σύστημα πέδησης – με δίσκους εμπρός και πίσω σε όλες τις εκδόσεις και ισχυρές δαγκάνες της Brembo στην κορυφαία GT. Σε κάθε περίπτωση, η υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι δεδομένη, με σταθερή, προβλέψιμη και ακριβή αίσθηση στο πεντάλ.

Παράλληλα, η λειτουργία one-pedal επιτρέπει στους οδηγούς να ελέγχουν την επιβράδυνση της Mustang Mach-E αποκλειστικά με το πετάλι του γκαζιού, ενισχύοντας τόσο την άνεση και την ευκολία στην καθημερινή χρήση όσο και την αποδοτικότητα μέσω ανάκτησης ενέργειας – κάτι που αυτομάτως μεταφράζεται σε ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία.

Προηγμένο σύστημα SYNC 4Α και δύο μεγάλες οθόνες

Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία στο εσωτερικό βοηθάει τον οδηγό να ελέγχει το όχημά του χωρίς να «φεύγουν» τα μάτια του από το δρόμο. Πίσω από το σπορ τιμόνι, εμπρός από το οπτικό πεδίο του οδηγού, βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών που προβάλει ένα πλήθος από χρήσιμες πληροφορίες, ενώ μια δεύτερη – με κατακόρυφο προσανατολισμό και διαγώνιο 15,5 ίντσες – είναι εγκατεστημένη στο κέντρο του ταμπλό υποστηριζόμενη από το προηγμένο σύστημα SYNC 4Α της Ford.

Συνδυάζοντας υψηλή τεχνολογία με σύγχρονη αισθητική, όλες οι βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου – μαζί με την επιλογή των drive modes, τον προγραμματισμό του συστήματος πλοήγησης, τον έλεγχο του κλιματισμού και τη διαχείριση της φόρτισης – είναι άμεσα προσβάσιμες τόσο από τον οδηγό όσο και από τον συνοδηγό.

Χαμηλό κέντρο βάρους και δυναμική αρχιτεκτονική αμαξώματος

Η νέα Mustang Mach-E είναι «χτισμένη» πάνω σε μια ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα τύπου skateboard, στην οποία η μπαταρία υψηλής τάσης τοποθετείται στο δάπεδο, ανάμεσα στους δύο άξονες του οχήματος. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλό κέντρο βάρους, με το μεγαλύτερο μέρος του να «κατεβαίνει» στο ύψος του δαπέδου.

Αυτή η διάταξη έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα στην οδική συμπεριφορά. Πρώτον, ενισχύει τη σταθερότητα και την πρόσφυση, ιδίως στις διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης και τις στροφές, όπου οι μειώνεται η κλίση του αμαξώματος και τα φαινόμενα μεταφοράς βάρους. Δεύτερον, η κατανομή της μάζας εμπρός-πίσω είναι πιο ισορροπημένη, γεγονός που συμβάλλει ώστε η νέα Mustang Mach-E να διαθέτει ακόμα πιο προβλέψιμη συμπεριφορά και κορυφαία αίσθηση κατά την οδήγηση. Τέλος, το χαμηλό βάρος βελτιώνει και την αίσθηση σύνδεσης του οδηγού της με το δρόμο, μειώνοντας στο ελάχιστο τα φαινόμενα «αιώρησης» που χαρακτηρίζουν στις μέρες μας τα μεγάλα και ψηλά αμαξώματα.

Εύκολη απόκτηση

Εδώ η Ford προτείνει εύκολες λύσεις για να αποκτήσετε τη νέα Mustang Mach-E, το κορυφαίο EV της Ford χωρίς να πιεσθείτε οικονομικά. Το αυτοκίνητο με τις κορυφαίες τεχνολογίες μπορεί να γίνει εύκολα δικό σας χάρη στα προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα Ford Finance με επιτόκιο 0,9%, ενώ κατά τη διάρκεια κτήσης του οχήματος, η 8ετής εργοστασιακή εγγύησή του σας βοηθούν να απολαμβάνετε την οδήγησή, απαλλαγμένοι από το άγχος απροσδόκητων εξόδων.

Η Ford προτείνει τιμή εκκίνησης από 47.960€, με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης και μίσθωσης, και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να αποκτήσουν τη Ford Mustang Mach-E μέσω των προγραμμάτων λειτουργικής μίσθωσης της Ford Lease με μηνιαίο μίσθωμα 431€

Δείτε περισσότερα για τη νέα Mustang Mach-E εδώ

Διαμορφώστε τη δική σας Mustang Mach-E εδώ