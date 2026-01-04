Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Ένα από τα πολύ καλά αυτοκίνητα της Ford είναι το υβριδικό Kuga 2.5L FHEV με τους κορυφαίους εσωτερικούς χώρους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του οικογενειάρχη. Η επιλογή του καινοτόμου αυτοφορτιζόμενου υβριδικού SUV είναι ιδανική για αυτούς που ξέρουν να ζυγίζουν σωστά.

Το μεσαίας κατηγορίας SUV, «μηδενίζει» κάθε άλλοθι για εκείνους που μέχρι και σήμερα δίσταζαν να επιλέξουν το Ford Kuga 2.5L FHEV. Εδώ θα πρέπει να υπολογίσουμε εκτός από την ελκυστική τιμή και το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για τους ιδιώτες οδηγούς όσον αφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Η απόκτηση της υβριδικής έκδοσης ξεκινάει από τα 31.494 ευρώ και τοποθετείται στα επίπεδα τιμής της βενζινοκίνητης έκδοσης καθιστώντας το ακόμα πιο προσιτό για τους οδηγούς που αναζητούν ένα αποδοτικό, ευρύχωρο και προηγμένο οικογενειακό SUV.

Εκτός από τη νέα τιμή και τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, το Ford Kuga 2.5L FHEV προσφέρει για πρώτη φορά ετήσια φορολογική επιβάρυνση μόλις 100€, (έναντι 655€ που ήταν έως σήμερα).

Το υβριδικό σύστημα κίνησης εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 5,3 l/100 km, προσφέροντας έτσι στους πελάτες την δυνατότητα να καλύπτουν κάθε μετακίνησή τους με εντυπωσιακά επίπεδα οικονομίας καυσίμου.

Το καλό με το υβριδικό Kuga 2.5L FHEV είναι ότι ανατρέπει τα δεδομένα τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στις οικογενειακές εξορμήσεις εκτός πόλης. Η αυτονομία του αγγίζει τα 900 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που κάνουν δελεαστική την επιλογή του Kuga 2.5L FHEV. Τα επίπεδα άνεσης, η κορυφαία ασφάλεια και η προηγμένη τεχνολογία σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος χρήσης παίζουν το δικό τους ρόλο στην επιλογή του ευρύχωρου και πολυτελούς οικογενειακού SUV.

Το Kuga υιοθετεί τις πιο σύγχρονες και εξηλεκτρισμένες τάσεις της κατηγορίας που αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία hybrid μπορεί να είναι προσιτή, αποδοτική και άκρως ελκυστική.

Επιπλέον των παραπάνω, τα προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα Ford Finance με επιτόκιο από μόλις 0,9% που προσφέρει η Ford Motor Ελλάς, κάνουν την απόκτηση του Ford Kuga 2.5L FHEV μία εύκολη υπόθεση που σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, προσφέρουν σε κάθε νέο ιδιοκτήτη απόλυτη σιγουριά και ηρεμία, και τον απαλλάσσουν από το άγχος των απρόοπτων εξόδων. Έτσι, η μοναδική έννοια για όλους τους πελάτες είναι η προγραμματισμένη μηνιαία δόση – τίποτα περισσότερο!

Με προηγμένο full hybrid σύστημα κίνησης

Το μεγαλύτερο άγχος για όσους σκέφτονται την απόκτηση ενός 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι η αυτονομία. Η διαφορά με τις υβριδικές εκδόσεις είναι ότι το Kuga 2.5L FHEV δεν χρειάζεται εξωτερική φόρτιση.

Δηλαδή οι αγοραστές απαλλάσσονται από την αναζήτηση σταθμών φόρτισης. Δεν χρειάζεται να φορτίζουν οι ίδιοι την μπαταρία, αφού για αυτό φροντίζει το ευφυές υβριδικό σύστημα κίνησης μέσω του προηγμένου συστήματος αναγεννητικής πέδησης και της ικανότητας του ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί αντίστροφα ως γεννήτρια κατά την επιβράδυνση. Επίσης, ο ατμοσφαιρικός κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία υψηλής τάσης, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν.

Με δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον σε ποσοστό που φτάνει έως και 64%, το Ford Kuga 2.5L FHEV εξοπλίζεται με ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που έχει στον πυρήνα του έναν ατμοσφαιρικό, αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkinson.

Αυτός ο κινητήρας συνεργάζεται με έναν τριφασικό και υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια υδρόψυκτη -επίσης- μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει χωρητικότητα 1,1 kWh και βρίσκεται εγκατεστημένη σε ασφαλές σημείο, χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος. Το σύστημα κίνησης του Ford Kuga 2.5L FHEV ελέγχεται μέσω μιας προηγμένης ηλεκτρονικής μονάδας και συνεργάζονται με αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και ευκολία οδήγησης σε όλες τις συνθήκες.

Διαμορφώστε το δικό σας Ford Kuga 2.5L FHEV εδώ:

https://www.ford.gr/shop/next-steps/bp/mec-ice?catalogId=WSEAG-CTD-2024-KugaGRC202625