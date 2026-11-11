Εάν συναντάτε συνεχώς στο δρόμο ένα Puma, μόνο τυχαίο δεν είναι. Το οδηγοκεντρικό B-SUV της Ford αποτελεί το best seller της εταιρίας στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Τα στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 είναι ενδεικτικά καθώς περισσότερα από τα μισά επιβατικά Ford που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα ήταν Puma. Η επιτυχία του δεν περιορίζεται, βέβαια, στα ελληνικά σύνορα. Το 2025 ήταν το επιβατικό μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στη γκάμα της Ford στην Ευρώπη, ενώ πρόσφατα η παραγωγή του έφτασε το σημαντικό ορόσημο του ενός εκατομμυρίου οχημάτων.

Υβριδικό αλλά και ηλεκτρικό

Ένα από τα στοιχεία που διευρύνουν το κοινό στο οποίο απευθύνεται το Puma είναι η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης. Η υβριδική έκδοση EcoBoost Hybrid απευθύνεται σε όσους θέλουν να συνεχίσουν να ανεφοδιάζουν το αυτοκίνητό τους σε πρατήριο καυσίμων. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρικύλινδρος 1.000άρης turbo κινητήρας EcoBoost, με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Αποδίδει 125 άλογα και 170 Nm ροπής, συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων είτε με αυτόματο Powershift διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων και εμφανίζει κατανάλωση από 5,3λίτρα/100 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP.

Για όσους προτιμούν την ηλεκτρική λύση, το Puma Gen-E διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 168 ίππων και 290 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 χλμ./ώρα. Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 43 kWh και η κατανάλωση ενέργειας ξεκινά από 13,1 kWh/100 χλμ., με την αυτονομία να φτάνει έως τα 523 χιλιόμετρα κατά WLTP.

Το πλεονέκτημα των έξυπνων χώρων

Στην υβριδική έκδοση, το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 456 λίτρων, ενώ κάτω από το δάπεδο βρίσκεται το MegaBox, ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 80 λίτρων, ο οποίος έχει πλαστική επένδυση και μπορεί να πλυθεί με νερό, καθώς διαθέτει τάπα αποστράγγισης.

Το ηλεκτρικό Gen-E διαθέτει ακόμη μεγαλύτερο GigaBox, χωρητικότητας 145 λίτρων, ενώ ο πίσω χώρος αποσκευών φτάνει τα 523 λίτρα. Επιπλέον, υπάρχει και εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) 43 λίτρων, κατάλληλος μεταξύ άλλων για τα καλώδια φόρτισης.

Με δυναμική σχεδίαση, compact διαστάσεις, έμφαση στην πρακτικότητα και δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην κίνηση, το Ford Puma έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της γκάμας της εταιρείας. Οι ταξινομήσεις του πρώτου εννεαμήνου του 2026 στην Ελλάδα δείχνουν με σαφήνεια ότι η συγκεκριμένη συνταγή βρίσκει σημαντική ανταπόκριση στο ελληνικό κοινό.