Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Ford είναι έτοιμη να γίνει το αστέρι του 2026, πριν ακόμα ξεκινήσει η χρονιά. Από το νέο έτος, η εταιρία έχει πολλούς λόγους να χαμογελάει και να περιμένει διακρίσεις και το “εναρκτήριο πάρτι” θα λάβει χώρα στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στις 15 Ιανουαρίου. Τι θα γίνει τότε;

Αρχικά θα γιορταστεί το γεγονός πως η Ford επιστρέφει στην Formula 1 χάρη στη νέα συνεργασία της στη Red Bull (για κατασκευή κινητήρων). Στην ίδια εκδήλωση θα γίνει η αποκάλυψη των ομάδων NASCAR του νέου έτους αλλά και του αγωνιστικού μοντέλου της για το Dakar.

Σε όλα αυτά όμως, έρχεται να προστεθεί και το γεγονός πως την ίδια ημέρα, η εταιρία θα προσφέρει επίσης «μια αποκλειστική ματιά σε ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο παραγωγής δρόμου της Ford Racing».

Σύμφωνα με τον Mark Rushbrook, παγκόσμιο διευθυντή της Ford Racing, το νέο όχημα θα είναι «μια απόδειξη του πόσο βαθιά ενσωματώνουμε την αγωνιστική μας καινοτομία στα οχήματα που οδηγείτε καθημερινά».

«Η αγωνιστική πίστα είναι το απόλυτο πεδίο δοκιμών μας, με τεχνολογίες που σύντομα θα βρίσκονται κάτω από το καπό και στο σασί του επόμενου Ford σας. Το όραμά μας για την Ford Racing δεν είναι απλώς μια ιδέα. Είναι μια απτή πραγματικότητα και πραγματικά ανυπομονούμε να μοιραστούμε την πραγματική κλίμακα της φιλοδοξίας μας.»

Είναι η πρώτη φορά που ακούμε για ένα αυτόνομο αυτοκίνητο της Ford Racing – παλαιότερα Ford Performance – που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεδομένου ότι το πιο πρόσφατο μοντέλο ήταν το Ford GT. Αν τελικά πρόκειται όντως για ένα νέο Ford GT, θα σηματοδοτήσει την τρίτη γενιά του σύγχρονου GT, μετά το ντεμπούτο της πρώτης γενιάς το 2005 και το λανσάρισμα της δεύτερης το 2017.

Από την άλλη υπάρχουν φήμες ότι η Ford δοκιμάζει μια πιο ακραία Mustang GTD, καθώς η εταιρεία ανταγωνίζεται την Chevrolet Corvette ZR1X για το ρεκόρ στο Nürburgring. Μια άλλη πιθανότητα είναι το ηλεκτροκίνητο εκτός δρόμου όχημα των 1.000 ίππων, το οποίο είχε προηγουμένως υπαινιχθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος Jim Farley, λέγοντας πως θέλει να φτιάξει το πρώτο πραγματικό off-road supercar στον κόσμο.

Υπομονή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, όταν και η Ford θα τα αποκαλύψει όλα.