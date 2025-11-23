Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το Ranger PHEV απέσπασε το International Pick-up Award για το 2026-2027. Η διάκριση ήρθε από μια 23μελή Κριτική Επιτροπή έμπειρων δημοσιογράφων αυτοκινήτου που δοκίμασαν το Ranger PHEV εξαντλητικά εντός και εκτός δρόμου στη Βουλγαρία.

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από τον συνδυασμό της υβριδικής αποδοτικότητας και της οδήγησης χωρίς εκπομπές ρύπων, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ, τη ρυμούλκηση ή τις ικανότητες εκτός δρόμου. Έτσι η επιτροπή επέλεξε ως νικητή του International Pick-up Award (IPUA) για το 2026-27 το Ranger Plug-in Hybrid Electric Vehicle.

Ο Hans Schep, general manager, Ford Pro Europe δήλωσε:

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που το νέο Ford Ranger PHEV απέσπασε το International Pick-up Award 2026/27. Μετά τη διάκριση του Ford Ranger το 2024, εκτιμούμε ιδιαίτερα την αναγνώριση της Κριτικής Επιτροπής για το εξηλεκτρισμένο plug-in υβριδικό μοντέλο, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή αριστεία και το καινοτόμο πνεύμα που χαρακτηρίζουν τη σειρά Ranger».

Είναι η τέταρτη φορά μέσα σε 15 χρόνια που το Ranger κατακτά την κορυφαία διάκριση και η πρώτη που ένα υβριδικό όχημα αποσπά τον τίτλο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τα ανθεκτικά και ικανά pick-up οχήματα της Ford.

Ο Jarlath Sweeney, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής IVOTY και IPUA, εξήρε το Ranger PHEV για την «εξαιρετική, κορυφαία στην κατηγορία απόδοση, που συνδυάζεται με μεγαλύτερη οικονομία και χαμηλότερο κόστος καυσίμου στις καθημερινές μετακινήσεις».

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του Ranger PHEV είναι το Pro Power Onboard, που το μετατρέπει σε κινητή μονάδα ενέργειας για την τροφοδοσία εργαλείων και ηλεκτρικών συσκευών, επιτρέποντας τη συνέχιση των εργασιών οπουδήποτε, χωρίς ξεχωριστή γεννήτρια. Το Pro Power Onboard είναι ακόμη ένα στοιχείο του Ranger, σχεδιασμένο για να απλουστεύει ακόμα και τις πιο απαιτητικές εργασίες.

Η τελευταία γενιά του Ranger είναι αποτέλεσμα πολυετούς εξέλιξης και αξιοποιεί δεκαετίες τεχνογνωσίας της παγκόσμιας ομάδας μηχανικών της Ford. Κατασκευάζεται και πωλείται σε όλο τον κόσμο, ενώ η συνεχής βελτίωσή του είναι ένας από τους λόγους που το έχουν καταστήσει το πιο δημοφιλές pick-up στην Ευρώπη, τα τελευταία 10 χρόνια.