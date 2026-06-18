Από αύριο, 19 Ιουνίου έως και έως και την Παρασκευή, 26 Ιουνίου οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τα προνόμια αγοράς που θα ισχύσουν αποκλειστικά για την εβδομάδα με το πρόγραμμα Pro Blue Days. Θα ενημερωθούν για την γκάμα των κορυφαίων επαγγελματικών οχημάτων της Ford Pro και όλες τις δυνατότητες μετασκευών.

Τα επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα «γεμίσουν» με επαγγελματικά αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο Ford Pro Blue Days.

Με κεντρικό μήνυμα «Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την πλήρη γκάμα της πρώτης σε πωλήσεις μάρκας επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη», η εκδήλωση Ford Pro Blue Days έρχεται να αναδείξει το μεγάλο εύρος επιλογών που διαχρονικά προσφέρει η Ford Pro, με λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των επαγγελματιών κάθε είδους μέσα από μια ολοκληρωμένη γκάμα οχημάτων που τροφοδοτούνται είτε από κινητήρες βενζίνης και diesel, είτε από αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και plug-in hybrid (PHEV) συστήματα κίνησης.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα καταστήματα του Επίσημου Δικτύου Ford:

Αθήνα

Ford ΒΕΛΜΑΡ – Νέα Ερυθραία (18ο χλμ. Αθηνών–Λαμίας, Τ.Κ. 14671)

Ford ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Περιστέρι (Λ. Κηφισού 146-148, T.K. 12131)

Ford CAR CENTER – Παλαιό Φάληρο (Πεντέλης 46, T.K.17564)

Ford NEW MOTION – Ρέντη, Πέτρου Ράλλη 85 & Κηφισού, T.K.18233)

Θεσσαλονίκη

Ford ΒΡΟΧΙΔΗΣ – ΧΑΤΖΗΣ – Θεσσαλονίκη (Γεωργικής Σχολής 29, T.K. 57001)

Πέρα από τις εργοστασιακές εκδόσεις των μοντέλων της Ford Pro, οι επισκέπτες των Ford Pro Blue Days θα μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις λύσεις μετασκευών που προσφέρει η εταιρία μέσα από το εξειδικευμένο Τμήμα Μετασκευών που σχεδιάζει λύσεις με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επαγγελματία.

Το ευρύ φάσμα εφαρμογών καλύπτει από οχήματα άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά) και οχήματα ψύξης, μέχρι κινητά συνεργεία και κόφες ξηρού φορτίου με υδραυλικές πόρτες.

Παράλληλα, διατίθενται ανατρεπόμενες υπερκατασκευές για τη διαχείριση απορριμμάτων, σασί με πλευρικές κουρτίνες, καρότσες-κλούβες, καθώς και οχήματα εξοπλισμένα με γερανούς, ανυψωτικά εργαλεία και ειδικά ράφια. Η γκάμα ολοκληρώνεται με εξειδικευμένες μετατροπές για τη μεταφορά ζώων ή ευαίσθητων φαρμακευτικών προϊόντων, επιβεβαιώνοντας ότι η Ford Pro μπορεί να υλοποιήσει με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία κάθε ιδιαίτερη επαγγελματική απαίτηση.

Οι επαγγελματίες θα ενημερωθούν για τα προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και τις ευκολίες απόκτησης που προσφέρει η Ford Pro αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που θα επισκεφτούν τα καταστήματα του Επίσημου Δικτύου Ford που συμμετέχουν στην εκδήλωση Ford Pro Blue Days, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα προνόμια αγοράς που θα ισχύσουν αποκλειστικά τις ημέρες εκείνες.

Θα ενημερωθούν ακόμη για όλες τις λεπτομέρειες των ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ford Finance – που μεταξύ άλλων προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλό και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 2,99% (πλέον εισφοράς 0,6%) – όπως επίσης και για τα μοντέλα που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα ΕΣΠΑ, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις διαθέσιμες επιλογές ανανέωσης ή επέκτασης του εταιρικού στόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ford Pro Blue Days – Ημέρες Επαγγελματικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το επίσημο Δίκτυο Εμπόρων Ford.

Δείτε περισσότερα εδώ: Ford Pro Blue Days | Ημέρες Επαγγελματικών Οχημάτων | Ford GR