Αφορμή από το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Αττική Οδό, όταν ελαφρύ φορτηγό έχασε τον εμπρός αριστερό τροχό του, ενώ κινούνταν στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, παίρνει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) για να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των τεχνικών ελέγχων και της κατάστασης του στόλου οχημάτων στην Ελλάδα.
Όπως επισημαίνει ο ΣΕΑΑ, το συμβάν εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων ΚΤΕΟ, αλλά και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν περνούν από υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο.
Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος θέτει τα εξής ερωτήματα:
- Το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει από τακτικό έλεγχο ΚΤΕΟ; Και αν ναι, γιατί δεν εντοπίστηκε μια βλάβη που, σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, πιθανότατα προϋπήρχε εδώ και καιρό;
- Αν το όχημα ανήκε στην κατηγορία όσων δεν προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο, γιατί δεν λειτούργησαν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που έχουν νομοθετηθεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια; Ο ΣΕΑΑ σημειώνει ότι περίπου 1 στα 4 ελαφρά φορτηγά δεν περνά από ΚΤΕΟ.
- Είναι ορθό, σε μια χώρα που διαθέτει έναν από τους γηραιότερους στόλους οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παλαιότερα οχήματα να υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο ανά διετία;
Ο ΣΕΑΑ καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι στην περίπτωση του συγκεκριμένου περιστατικού στάθηκε τυχερό το γεγονός πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών, παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος.