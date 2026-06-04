Αφορμή από το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Αττική Οδό, όταν ελαφρύ φορτηγό έχασε τον εμπρός αριστερό τροχό του, ενώ κινούνταν στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, παίρνει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) για να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των τεχνικών ελέγχων και της κατάστασης του στόλου οχημάτων στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΑΑ, το συμβάν εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων ΚΤΕΟ, αλλά και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν περνούν από υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος θέτει τα εξής ερωτήματα:

Το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει από τακτικό έλεγχο ΚΤΕΟ; Και αν ναι, γιατί δεν εντοπίστηκε μια βλάβη που, σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, πιθανότατα προϋπήρχε εδώ και καιρό;

Αν το όχημα ανήκε στην κατηγορία όσων δεν προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο, γιατί δεν λειτούργησαν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που έχουν νομοθετηθεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια; Ο ΣΕΑΑ σημειώνει ότι περίπου 1 στα 4 ελαφρά φορτηγά δεν περνά από ΚΤΕΟ.

Είναι ορθό, σε μια χώρα που διαθέτει έναν από τους γηραιότερους στόλους οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παλαιότερα οχήματα να υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο ανά διετία;

Ο ΣΕΑΑ καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι στην περίπτωση του συγκεκριμένου περιστατικού στάθηκε τυχερό το γεγονός πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών, παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος.