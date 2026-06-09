Η BYD συνεχίζει να πιέζει τα όρια της ηλεκτροκίνησης, παρουσιάζοντας την πιο προηγμένη εκδοχή της οικογένειας Han. Ένα μοντέλο που έρχεται να λειτουργήσει ως τεχνολογική ναυαρχίδα της κινεζικής μάρκας και να δείξει, για ακόμη μία φορά, πόσο γρήγορα εξελίσσεται το παιχνίδι στην κατηγορία των ηλεκτρικών σεντάν.

Το νέο μοντέλο που εμφανίζεται στη διεθνή σκηνή με την ανεπίσημη ονομασία “Great Han” δεν αποτελεί ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο από το μηδέν, αλλά την πιο εξελιγμένη και ισχυρή έκδοση της γνωστής σειράς BYD Han. Στην ουσία, πρόκειται για την κορυφή της γκάμας, με σαφή στόχο να σταθεί απέναντι σε premium ηλεκτρικά σεντάν ευρωπαϊκών και αμερικανικών κατασκευαστών.

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο μοντέλο να ξεχωρίζει, δεν είναι μόνο η σχεδίαση ή το μέγεθος, αλλά η τεχνολογία που κρύβεται από κάτω. Η BYD το εξοπλίζει με τη νέας γενιάς αρχιτεκτονική Super e-Platform, μαζί φυσικά και με τη μπαταρία Blade Battery 2.0 και το σύστημα Flash Charging. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει φόρτιση 10-70% σε 5 λεπτά, ενώ η πλήρης φόρτιση (έως το 97%) θέλει 9 λεπτά.

Παράλληλα, η νέα γενιά του Han στοχεύει σε αυτονομίες που ξεπερνούν τα 1.000 χιλιόμετρα, ανάλογα με την έκδοση και τον υπεραισιόδοξο κύκλο μέτρησης της Κίνας, φέρνοντας το μοντέλο σε άμεση σύγκριση με κορυφαίες προτάσεις της κατηγορίας των μεγάλων ηλεκτρικών σεντάν. Το μοντέλο θα έχει μία πισωκίνητη έκδοση με 1.000χλμ. αυτονομίας, μία τετρακίνητη με 880χλμ. ενώ αργότερα θα έρθει και Plug-in έκδοση DM-i.

Σχεδιαστικά, η BYD ακολουθεί τη γνώριμη premium γραμμή της σειράς Han, με έμφαση στις καθαρές επιφάνειες, τη δυναμική σιλουέτα και τον τεχνολογικό χαρακτήρα που πλέον αποτελεί σήμα κατατεθέν της μάρκας. Το αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο σεντάν που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά με ισορροπία και αίσθηση υψηλής τεχνολογίας.

Αν και η εταιρεία δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη πλήρως το εμπορικό του λανσάρισμα σε όλες τις αγορές, το “Great Han” δείχνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση της BYD για τα επόμενα χρόνια: ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν απαιτούν συμβιβασμούς ούτε στην αυτονομία, ούτε στον χρόνο φόρτισης.