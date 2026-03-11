Το Tunland V9 αναδείχθηκε Pick-Up of the Year 2026, ενώ το FMS Group τιμήθηκε με το βραβείο Best After Sales. Το FOTON Tunland V9 αναδείχθηκε Pick-Up of the Year 2026 στον θεσμό του Car of the Year Greece όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση ψήφισαν περισσότεροι από 755.000 αναγνώστες του περιοδικού.

Το περίεργο είναι ότι στο θεσμό αυτό, ψήφισαν άνθρωποι που πολλά από τα αυτοκίνητα ούτε τα έχουν δει ποτέ τους αλλά ούτε τα γνωρίζουν. Πώς είναι δυνατόν να διαμορφώνουν γνώμη οι αναγνώστες ενος περιοδικού όταν η εισαγωγική εταιρία δεν έχει κάνει δημοσιογραφική παρουσίαση;

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση το μοντέλο της FOTON Motor ξεχώρισε για τον συνδυασμό αντοχής, τεχνολογίας και σύγχρονων χαρακτηριστικών που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο επαγγελματιών όσο και χρηστών που αναζητούν ένα πολυδιάστατο όχημα με μεγάλες δυνατότητες εκτός δρόμου. Το Tunland V9 αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες προτάσεις της κατηγορίας. Διαθέτει ισχυρό κινητήρα diesel υψηλής ροπής, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και προηγμένη τεχνολογία συνδεσιμότητας. Η σχεδίασή του συνδυάζει δυναμική εμφάνιση με πρακτικότητα, ενώ το πλαίσιο και το σύστημα τετρακίνησης έχουν εξελιχθεί για να ανταποκρίνονται σε απαιτητικές επαγγελματικές συνθήκες αλλά και σε δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές. Παράλληλα, η καμπίνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και στην τεχνολογία, στοιχείο που διαφοροποιεί τα σύγχρονα pick-up από τα παραδοσιακά επαγγελματικά οχήματα.

Βραβείο απέσπασε και το FMS Group στο πλαίσιο των Car Awards του θεσμού, στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση.